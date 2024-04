Samsung Galaxy S24 Ultra Sahipleri İçin Kötü Haber: Çözüm Gecikebilir!

Nisan ayının başında, Samsung'un Galaxy S24 Ultra'daki kamera sorunlarını gidermek için ay içerisinde bir güncelleme geleceği öne sürülen bir söylenti ortaya çıkmıştı. Ancak yeni tahmine göre güncellemenin nisan ayında çıkacağı kesin olmayabilir.

Sızıntı konusunda güvenilir bir geçmişi olan Ice Universe, Galaxy S24 Ultra için kamera güncellemesinin en erken Haziran ayına kadar ertelendiğini paylaştı.

Ice Universe, güncellemenin bu ay geleceğini iddia etti. Hatta hatalı beyaz dengesi, anormal kırmızı renkler ve görüntü kalitesi gibi birçok sorunlara ilişkin ayrıntılar bile verdi.

Ayrıca, One UI 6.1 güncellemesinin ardından Galaxy cihazının bazı kullanıcılar kırık parmak izi tarayıcısı, ekran donması, yavaş şarj ve kamera gibi sorunlar yaşadığını da bildirdi.

