Samsung Galaxy S24 Ultra Sahipleri İçin Kötü Haber: Çözüm Gecikebilir!

Nisan ayının başında, Samsung'un Galaxy S24 Ultra'daki kamera sorunlarını gidermek için ay içerisinde bir güncelleme geleceği öne sürülen bir söylenti ortaya çıkmıştı. Ancak yeni tahmine göre güncellemenin nisan ayında çıkacağı kesin olmayabilir.

Kamera Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Sızıntı konusunda güvenilir bir geçmişi olan Ice Universe, Galaxy S24 Ultra için kamera güncellemesinin en erken Haziran ayına kadar ertelendiğini paylaştı.

Ice Universe, güncellemenin bu ay geleceğini iddia etti. Hatta hatalı beyaz dengesi, anormal kırmızı renkler ve görüntü kalitesi gibi birçok sorunlara ilişkin ayrıntılar bile verdi.

Ayrıca, One UI 6.1 güncellemesinin ardından Galaxy cihazının bazı kullanıcılar kırık parmak izi tarayıcısı, ekran donması, yavaş şarj ve kamera gibi sorunlar yaşadığını da bildirdi.

S24 Ultra's camera update has been delayed, at least until June. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 24, 2024

En Yaygın Sorunlar Kamerada Yaşanıyor!

Samsung'un forumları, telefonun piyasaya sürülmesinden bu yana kamera sorunlarıyla boğuşan Galaxy S24 Ultra kullanıcılarından gelen şikayetlerle dolup taşıyor.

Hatalı beyaz dengesi, görüntü sorunları, aşırı pozlama ve anormal kırmızı renkler, Galaxy S24 Ultra kullanıcılarının bir süredir bildirdiği en yaygın sorunlar arasında yer alıyor.

Samsung tarafından düzeltme içeren bir güncelleme kullanıcılar tarafından tepkili bir şekilde bekleniyor. Ancak yaklaşan Galaxy S24 güncellemesinin kesin yayınlanma tarihi henüz belirlenmedi.