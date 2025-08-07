Samsung'un Yüzü Gülüyor: İşte Galaxy S25 Satış Rakamları!

Samsung’un bu yıl akıllı telefon satışlarında güçlü bir performans sergilediğini ve sadece Güney Kore'de Galaxy S25 serisinden 3 milyon adet sattığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Sızdırılan yeni bilgiler Galaxy S25 serisinin dünya genelinde kaç adet sattığını gözler önüne serdi.

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre; S25 Edge satışları beklentilerin altında kalsa da S25 serisinin toplam satışlarını 20 milyon adedin üzerine çıkarmada önemli bir rol oynadı.

Galaxy S25 Satış Rakamları: Samsung'un Yüzü Gülüyor!

Paylaşılan verilere göre Galaxy S25 serisinin tüm modelleri, Galaxy S24 serisine kıyasla daha fazla ilgi gördü. Her zamanki gibi en çok satan model Galaxy S25 Ultra oldu. Ultra, yılın ilk yarısında tam 9.640.000 satış rakamına ulaşarak serinin neredeyse yarısını tek başına oluşturdu.

Standart model 6.070.000 adetle ikinci sırada yer alırken, S25 Plus ise 3.850.000 satışla serinin en az tercih edilen modeli oldu. Bu durum, Samsung’un Galaxy Plus markasını rafa kaldırıp yerine Edge modelini ana seriye dahil etme planlarını doğrular nitelikte.

Mayıs ortasında piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge, Haziran sonuna kadar yani 1.5 ayda sadece 650.000 adet sattı. Kısa sürede elde edilen bu rakam etkileyici olsa da, Samsung’un bu modelden daha fazlasını beklemiş olabileceği konuşuluyor.

Edge modeli, Samsung’un geleneksel lansman döngüsünün dışında tanıtıldığı için değerlendirmelerin temkinli yapılması gerektiği belirtiliyor.

IceUniverse tarafından X'te paylaşılan bu rakamların henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak diğer sızıntı ve raporlarla büyük ölçüde örtüşmesi, verilerin gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.

Eğer veriler doğruysa, Galaxy S25 Plus modelinin üst üste iki nesildir en az satan model olması, Samsung’un S serisini yeniden yapılandırma kararını haklı çıkarabilir.