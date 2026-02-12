Samsung'dan Galaxy S26 Satın Alacaklara Büyük Sürpriz

Samsung'un Galaxy S26 modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Şirket, 25 Şubat'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarını kullanıcılar ile buluşturacak. Hemen ardından ise Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri ön siparişe açılacak. Her ön sipariş döneminde olduğu gibi Samsung, kullanıcıları kendine çekmek için pek çok farklı kampanya ile karşımıza çıkacak. Son olarak bu kampanyalardan biri sızdırıldı. İddialara göre şirket, yeni bir Galaxy S26 siparişi veren herkese depolama alanı bonusu sunacak.

Samsung, Galaxy S26'lardan Biri için Ön Sipariş Veren Kullanıcılara Ne Verecek?

Akıllı telefon üreticileri ön sipariş döneminde kullanıcıları kendine çekmek ve satışları artırmak için sık sık farklı kampanya ve tekliflerle karşımıza çıkıyor. Samsung da bir istisna değil. Galaxy S serisi modellerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen şirket, hemen hemen her yeni modelde ön siparişe özel teklifler sunuyor. Bu teklifler genellikle yeni bir kulaklık ve tamir paketi ile sınırlı olurken Samsung'un bu yıl çıtayı yükseltmesi bekleniyor. Sızıntılara göre şirket bunu depolama alanını ikiye katlayarak yapacak.

Sızdırılan kampanya doğruysa Samsung, ön sipariş döneminde Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinden birini alan kullanıcıların depolama alanı ikiye katlanacak. Yani 256 GB modeli sipariş eden kullanııcılar, hiçbir ek ücret ödemeden 512 GB'lık versiyona sahip olacak. Samsung'un İngiltere sitesi üzerinden sızdırılan kampanyanın detayları şimdilik belirsiz. Örneğin 512 GB'lık bir sürümü sipariş eden kullanıcıların 1 TB'lık versiyonu alıp almayacağı belirsiz. Benzer bir şekilde kampanyanın Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı da kesin değil.

Yine de Samsung Türkiye'nin yerel fiyatlandırma ve kampanyalar söz konusu olduğunda oldukça başarılı olduğunun altını çizmekte fayda var. Hatta şirketin geçmişte kendi internet sitesi üzerinde 256 GB'lık sürümlerde indirim yaparak 128 GB'lık ile aynı fiyata sattığı bile oldu. Merak edilen bir diğer konu ise Galaxy S26'ların Türkiye fiyatının ne kadar olacağı. Kısa süre önce yaptığımız hesaplamalar S26 için 71 bin TL, S26 Plus için 89 bin TL ve S26 Ultra için 115 bin TL gibi bir fiyat belirleneceğini gösteriyor.

Ancak bunlar resmi fiyatlar değil. Sızıntılar üzerine Türkiye'deki telefon vergilerini ekleyerek yaptığımız bir hesap. Bu nedenle şirketin olası yerel fiyatlandırma kampanyası ile telefonlar ülkemizde çok daha ucuz olabilir. Benzer durumları geçmiş Galaxy S modellerinde FE serisinde görmüştük.