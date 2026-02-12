Nothing'den Yeni Telefon Geliyor! 12 GB RAM, 120Hz Ekran ve Dahası

Nothing'in yeni akıllı telefon modeli Phone 4a ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir sızıntı sonucunda Nothing Phone 4a'nın işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Nothing Phone 4a'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 7s Gen 4, bir önceki nesil olan Snapdragon 7s Gen 3'e kıyasla yüzde 7 oranında daha yüksek CPU ve GPU performansı sunuyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma, internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Nothing Phone 4a, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun ekranı ise 6,7 inç civarı büyüklüğe sahip olabilir. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1300 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun depolama seçenekleri arasında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri yer alabilir. Nothing'in yeni akıllı telefonu ayrıca Adreno 810 GPU'ya sahip olacak.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a, 475 dolar (20.732 TL) civarında bir fiyat eitketine sahip olacak. Peki, telefon Türkiye'de kaç TL fiyata satılacak? Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 25 bin 999 TL'ye satılıyor.

Phone 4a'nın serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nothing Phone 3a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.