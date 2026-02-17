Galaxy S26 Ultra'nın Yeni Özelliği ile Metrobüste Kimse Mesajlarınızı Okuyamayacak (Video)

Samsung, Galaxy S26 modellerini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Şirket, 25 Şubat'ta düzenleyeceği bir etkinlikte yeni nesil amiral gemisi modellerini tanıtacak. Neyse ki Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinin her özelliğini öğrenmek için lansmanı beklememize gerek yok. Şirket, Galaxy S26 Ultra için yayınladığı bir tanıtım videosu ile yeni telefonunun bir özellğini doğruladı. Galaxy S26 Ultra, telefonunuzu meraklı gözlerden koruyacak bir gizlilik özelliği ile geliyor. Son olarak Samsung bu özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekranı Nasıl Çalışıyor?

Hiç toplum içinde telefonunuzu kullanırken etrafınızdaki insanların ekranınıza baktığını hissettiniz mi? Muhtemelen bu soruya cevabınız evet ve muhtemelen etrafınızdaki insanlar gerçekten de telefonunuza bakıyordu. Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni özelliği bu soruna bir çözüm getiriyor. Bildiğiniz üzere hayalet ekran olarak da bilinen ekran koruyucular son birkaç yıldır bu soruna çözüm olarak kullanılıyor.

Bu teknoloji ekranın sadece tam karşıdan bakıldığında net görülmesi ve yan açılardan karanlık durmasını sağlıyor. Bu her ne kadar pek çok insan için yeterli bir çözüm olsa da ekranın daima karanlık görünmesine neden olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilmiyor. Şimdi ise Samsung bu teknolojiyi Galaxy s26 Ultra ile telefonumuzun dahili bir özelliği olarak sunmaya hazırlanıyor. Üstelik istediğiniz açıp istediğiniz zaman kapatabileceğiniz bir özellik. Şirketin yayınladığı son video ise bunun nasıl çalıştığını gösteriyor.

Samsung'un konuyla ilgili videosunda, metroda yan yana oturan üç kişiden biri telefonunda bir şeyler yazarken yanındakiler ekrana bakmaya çalışıyor. Kullanıcı Galaxy S26 Ultra'nın yeni özelliğini etkinleştirdiği anda ise ekran yalnızca ona görünür hale geliyor. Video, "Telefonun bunu yapabiliyor mu?" sorusuyla sona eriyor. Belirtmekte fayda var ki bu bir ilk. Yani bu özellik başka hiçbir telefonda dahili olarak bulunmuyor. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışıyor?

Samsung'un "Flex Magic Pixel" adını verdiği OLED panel teknolojisi, ekran görüntüleme açısını piksel düzeyinde kontrol ederek yandan bakanlara içeriği bulanık ya da tamamen görünmez yapabiliyor. Ekrana düz bakan kullanıcı ise her şeyi net biçimde görebiliyor. Bu teknoloji sayesinde telefona fiziksel bir gizlilik filtresi takma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ayrıca özelleştirilebilir bir yapıya sahip olan bu özellik tüm ekranı değil, yalnızca belirli bildirimlerin ya da ekranın istenilen bölümlerinin gizlenmesine de olanak tanıyacak.