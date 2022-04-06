Samsung, Galaxy Serisi Telefonları İçin Özel İşlemci Üretiyor

Geçen yıl Google'ın Pixel 6'da kullandığı kendi Tensor işlemcisiyle birlikte mobil endüstride firmaların kendi işlemcilerini kullanmaya başladığını gördük. Şimdi ise Samsung, Galaxy akıllı telefonları için "benzersiz" bir işlemci üzerinde çalıştığını söylüyor.

Samsung Mobile Başkanı TM Roh, bir röportajda şirketin Galaxy akıllı telefonlara "benzersiz" yeni bir uygulama işlemcisi yapmak için çalıştığını söyledi. Kore yayın kuruluşu iNews24, Roh'un geçen ay bir çalışanın Samsung'un son tedarik tartışmalarının nasıl çözüleceğini sormasına yanıt olarak Samsung'un "Galaxy'ye özel bir işlemci yapacağı" açıklamasını yaptığını belirtti. Bu noktada Roh'un söylemi kafalardaki soru işaretlerini tam anlamıyla gidermiyor çünkü yalnızca üzerinde çalışılan bir işlemci olduğunu biliyoruz.

Samsung, Exynos İşlemcilerden Vazgeçiyor

Şu anda Samsung, Exynos markası altında kendi işlemcilerini üretiyor. Bu işlemciler teknik olarak herhangi bir Android üreticisi tarafından kullanılabilirler ancak Snapdragon veya MediaTek gibi muadilleri kadar yaygın tercih edilmiyorlar. Samsung Galaxy akıllı telefonları, Exynos işlemcilerin kullanımının büyük kısmını oluşturuyor ancak bu işlemciler nihayetinde yalnızca Samsung telefonları için üretilmiyor.

Exynos çipleri Samsung Mobile'dan ayrı bir şirket olan Samsung Electronics LSI tarafından üretiliyor. Yalnızca Galaxy serisinde kullanılması için üretilecek bu yeni işlemcilerin ise doğrudan Samsung Mobile tarafından üretilmesi bekleniyor. Öyle ki firma bu işlemcileri tabletlerde bile kullanmayacak. Galaxy’lere özel üretilecek olan bu yeni işlemciler, Exynos işlemcilerden daha iyi performans sağlayabilirler. Bunun sayesinde de cihazlar daha az enerji harcayabilir.

Gelecekte Oppo ve Xiaomi'nin de kendi işlemcilerini üreteceği konusunda iddialar var ancak mevcut küresel çip krizinde şirketlerin ne denli bir yol izleyeceğini tahmin etmek oldukça güç. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.