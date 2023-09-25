Samsung'dan Uygun Fiyatlı Yeni Tablet Geliyor: Galaxy Tab A9 Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz hafta Samsung, öncelikli olarak Hindistan'da satışa sunulacak yeni tabletini duyurmuştu. Şimdi ise Amazon'da Galaxy Tab A9 için bir teaser ortaya çıktı ve duyurulan tabletin bu olduğu söyleniyor. Ayrıca sızıntı, tabletin 5 Ekim'de tanıtılacağını ortaya koyuyor.

Samsung'un yakında çıkacak tableti için bir açılış sayfası Amazon Hindistan'da yayına girdi. Sayfada yer alan tanıtımlar cihazın adını açıkça belirtmiyor ancak sayfanın URL'si markanın Galaxy Tab A9'u 5 Ekim'de tanıtacağını doğruluyor.

Galaxy Tab A9 Özellikleri

Geçtiğimiz hafta Galaxy Tab A9, Google Play Console veritabanında bazı temel özellikleriyle birlikte görülmüştü. Listeleme, SM-X115 model numarasına sahip Tab A9'un 800 x 1340 piksel çözünürlük sunan bir ekranla (büyük olasılıkla bir LCD panel) donatıldığını ortaya koyuyordu. Tablet ayrıca Helio G99 işlemciden gücünü alacak ve 4 GB RAM ile gelecek.

Galaxy Tab A9, Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Tabletin ayrıca 4G bağlantı desteği ile geleceği söyleniyor. Tab A9'un diğer detayları henüz açıklanmadı.Tabletin Hindistan'ın yanı sıra, birçok farklı pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Raporlar ayrıca Tab A9'un daha yüksek bir versiyonu olacak ve 5G bağlantısını desteklemesi beklenen Galaxy Tab A9+ 5G olarak adlandırılan başka bir tabletin varlığını da ortaya çıkardı. Plus sürümü Hindistan'ın BIS otoritesinden de sertifika aldığından geleceğini doğruluyor fakat 5 Ekim'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.

Peki sizin Samsung'un yeni tabletinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.