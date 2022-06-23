Samsung Galaxy Watch 5 Serisinin Fiyatı Sızdırıldı

Samsung Galaxy Watch 4 küresel pazarda genel olarak harika bir cihazdı ve aynı zamanda alanında pek çok teknolojiye de öncülük etmişti. Bugün ise Samsung'un Galaxy Watch 5 için belirlediği fiyat etiketiyle ilgili ilk söylentiler ortaya çıktı ve görünüşe bakılırsa Samsung'un fiyatlarda hafif bir artışa gittiği görülüyor.

WinFuture'dan Roland Quandt'a göre Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy Watch 5'in fiyatını biraz artıracak. Bu sonuç, Samsung'un temel model fiyatına yaklaşık 30 Euro eklediği Avrupa'daki fiyatlara dayanıyor. Quandt, 40 mm boyutundaki temel Galaxy Watch 5'in yaklaşık 300 Euro'ya mal olacağını, 44 mm'lik varyantın ise 350 Euro'ya çıkacağını iddia ediyor. Bu arada, LTE sürümleri bu fiyatların üzerine sırasıyla 350 ve 400 olmak üzere 50 Euro'ya mal olacak.

Karşılaştırıldığında Samsung, Almanya'da Galaxy Watch 4 serisinin fiyatlarını 40mm boyutu için 269 Euro ve 44mm modeli için 299 Euro'dan başlatmıştı. Bu fiyatlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldukça yakın bir şekilde çevrilmişti. Watch 4, 249 Dolar'dan başlarken, 44 mm boyutu için fiyat etiketi 299 Dolar seviyelerindeydi. Yeni modeller için görünüşte 30-50$ civarı bir fiyat artışı göreceğiz.

Bu Yıl Samsung Seriye Galaxy Watch 'Pro' Sürümünü Ekliyor

Bildirildiği ve Samsung uygulamalarından birinde gösterildiği gibi görünürde herhangi bir Galaxy Watch 5 Classic yok ancak onun yerine Samsung, seriye Galaxy Watch 5'in Pro varyantını ekleyecek ve bu pahalı bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Quandt, Galaxy Watch 5 Pro'nun yalnızca Bluetooth modeli için yaklaşık 490 Euro'dan ve LTE seçeneği için 540 Euro'dan başlayacağını söylüyor. Bu, Samsung'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Galaxy Watch 5 Pro için 400 doların üzerinde bir ücret alabileceğini gösteriyor. Uluslararası fiyatlandırma sızıntılarında her zaman olduğu gibi bu fiyatlarda da hataya elbette yer var.

Son olarak bu sızıntı Samsung'un mağazada sahip olacağı renk seçeneklerini de belirtiyor. 40 mm'lik model pembe altın, gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacakken, 44 mm'lik model pembe altının yerini maviye bırakacak gibi görünüyor. Galaxy Watch 5 Pro ise görünüşe göre siyah ve titanyum renklerde satışa sunulacak. Bu da geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 5'in renkleriyle ilgili çıkan sızıntıyı doğrular nitelikte.

Samsung'un Ağustos ortasında Galaxy Watch 5 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.