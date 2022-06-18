Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun Renk Seçenekleri Belli Oldu

Samsung Galaxy Watch 5 ve Samsung Galaxy Watch 5 Pro'nun piyasaya sürülmesine çok bir süre kalmadı ve birkaç yeni sızıntı bize hangi renk varyasyonlarını beklememiz gerektiği konusunda daha iyi bir fikir veriyor ve aynı zamanda çok uzak gelecekte olmayan bir lansmanı işaret ediyor.

İlk olarak sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Galaxy Watch 5'in mevcut olacağı renk seçeneklerini açıkça ortaya koyan bir kod paylaştı. Görünüşe göre standart versiyon için Gümüş, Safir ve Grafit renkler mevcut olacak. Daha küçük model için ise Gümüş, Safir ve Pembe Altın renklerinin mevcut olması bekleniyor.

Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Watch 5 Pro'ya geçersek, sızıntı doğruysa iki renk seçeneği Siyah Titanyum ve Gri Titanyum olacak. Önceki söylentiler, akıllı saatin daha kaliteli versiyonu için daha kaliteli malzemeler kullanılacağına işaret ediyordu.

SamMobile, renk seçeneklerinin yanı sıra Galaxy Watch 5'in LTE varyasyonlarının ABD'deki Federal İletişim Komisyonu (FCC) düzenleyicilerindeki kayıt sürecinden geçtiğini fark etti ve bir lansmanın çok yakında gerçekleşebileceğini öne sürdü. Samsung Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Watch 4 Classic'in Ağustos 2021'de tanıtıldığı göz önüne alındığında, bugüne kadar Samsung'dan bu akıllı saatler hakkında resmî bir açıklama gelmemiş olsa da yeni modellerin Ağustos ayında (muhtemelen bazı katlanabilir telefonlarla birlikte) ortaya çıkması oldukça makul görünüyor.

Eğer bu tahminler doğruysa Samsung kendini lansmana hazırlarken önümüzdeki bir buçuk ay içinde birkaç sızıntının daha ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz.