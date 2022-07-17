Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'ten İlk Bilgiler Geldi

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4'ün önümüzdeki aya kadar yani bir sonraki büyük Samsung donanım lansmanı etkinliğinde tüm detaylarıyla ortaya çıkması bekleniyor ancak şimdi bu katlanabilir telefonların 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen halefleriyle ilgili bazı söylentiler var.

Elec'e göre her iki telefon da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobil işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci henüz resmî olarak tanıtılmadı ancak 2022'nin sonundan önce tanıtılması bekleniyor. Dahası, Elec'in konuştuğu kaynaklara göre Galaxy Z Fold 5'in 50MP ana kamera de dâhil olmak üzere üç lensli bir arka kamera ile gelmesi muhtemel. Mevcut Galaxy Z Fold 3, 12MP+12MP+12MP olmak üzere üçlü bir arka kamera sunuyor.

Yeni Katlanabilir Telefonlar Daha Az Sayıda Üretilebilir

Bu yeni rapor ayrıca Samsung'un 2023'te piyasaya sürdüğü katlanabilirlerin bu yıl içinde piyasaya süreceği kadar kadar kolay ulaşılabilir olmayabileceğini de öne sürüyor. Ürün hedefi Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'teki 15 milyon adede kıyasla toplam 10 milyon adet olarak belirlendi.

Bu ürünlerin çoğu Flip olacak ve Samsung, katlanır kapaklı bu 10 milyon satışın 8 milyonunu oluşturmasını bekliyor. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün satışlar açısından 7 milyon adedin biraz üzerinde olduğu düşünülüyor.

Elec, artan hammadde fiyatlarını, ekonomik belirsizliği ve küresel koronavirüs pandemisinin devam eden etkilerini, 2023'te hedef sevkiyat sayısının daha düşük olmasının nedenleri olarak gösteriyor ancak Samsung'un hedeflerini yeniden yükseltmesi için hâlâ zaman var.