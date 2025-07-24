Samsung Bile Beklemiyordu: Yeni Seri Telefon Pazarını Salladı!

Android dünyasının lider markalarından Samsung, uzun süredir beklenen yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'yi temmuz ayında teknoloji dünyasının karşısına çıkardı. Tanıtımının hemen ardından en iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasında yerini alan bu iki model, kısa süre içinde ön siparişe sunuldu.

Ön sipariş süreci, beklentilerin çok ötesinde bir ilgiyle karşılandı. Samsung’un ana vatanı Güney Kore’de cihazlar büyük yankı uyandırdı ve şirket, bugüne kadarki en yüksek ön sipariş rakamlarına ulaşmayı başardı. Peki ne kadar satış yapıldı? İşte dikkat çeken rakamlar...

Samsung Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7, Büyük İlgiyle Karşılandı

Sektör analistlerinin paylaştığı verilere göre Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri 15-21 Temmuz tarihleri arasında 1.04 milyonun üzerinde ön sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu rakamla birlikte Samsung, tüm gözleri kendine çevirtmeyi başardı.

Satış rakamlarını paylaşan kaynak, dikkat çekici bir demografik dağılıma da yer verdi. Buna göre Galaxy Z Fold 7 kullanıcılarının yüzde 83’ünü erkekler oluştururken, Z Flip 7’yi tercih edenlerin yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor. Bu veriler, kadın kullanıcıların daha kompakt ve kapaklı tasarımıyla öne çıkan Z Flip serisine olan ilgisinin erkeklere kıyasla çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Markanın önceki rekoru 1.02 milyon ön siparişle Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerine aitti. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Z Fold 6 ve Z Flip 6 ise 910 binin biraz üzerinde kalmıştı. Görünen o ki katlanabilir akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.