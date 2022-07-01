Samsung Gaming Hub, Samsung TV'lerde Hizmete Başladı

Samsung Electronics bugün, Samsung Gaming Hub'ın artık en iyi oyun akışı içeriğini ve oyun oynama deneyimlerini hiçbir ek donanım veya indirme gerektirmeden tüm 2022 model Samsung Smart TV'lerde kullanıma sunduğunu duyurdu. CES 2022'de duyurulan Samsung Gaming Hub, oyuncuların Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik ve çok yakında Amazon Luna gibi ortaklardan sevdikleri oyunları keşfedebilecekleri ve oynayabilecekleri hepsi bir arada bir oyun akışı keşif platformudur.

Samsung Gaming Hub, 2022 Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED'ler ve 2022 Smart Monitor Serisi dâhil olmak üzere Samsung TV'lerde oyun oynamaya yönelik her şeye daha iyi, daha hızlı ve daha kolay erişim sağlayarak, Samsung'un donanım ve yazılım alanındaki uzmanlığını optimum oyun deneyimi için bir araya getiriyor.

Samsung Gaming Hub ile Tüm Oyun Servisleri Bir Arada

Samsung yetkililerinden Won-Jin Lee şu ifadeleri kullandı:

Samsung Gaming Hub, Samsung'un akış teknolojisindeki liderliğini, endüstrinin en modern donanımını yaratma konusundaki deneyimimizle birleştiriyor ve giriş engellerini kaldırarak insanların sadece oyunları oynayabilmesi için çalışıyor."

Tizen tarafından desteklenen Samsung Gaming Hub, oyuncuların oyun konsollarına ve PC'lerine ek olarak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik ve yakında çıkacak olan Amazon Luna gibi endüstri lideri ortaklardan sevdikleri oyunlara anında erişmelerini sağlar. Oyuncular, Bluetooth kulaklıklar ve kontrol cihazları gibi en sevdikleri aksesuarları yeni donanım satın almaya gerek kalmadan Samsung Gaming Hub ile kullanabilir ve oyunlara her zamankinden daha kolay erişebilir. Ek olarak, kullanıcılar en yeni ve en popüler oyunlara dayalı olarak ustalıkla seçilmiş önerileri görebilecekler.