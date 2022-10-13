Samsung, One UI 5.0'ın Kararlı Sürümünü İlk Alacak Telefonu Açıkladı

Samsung, Ekim ayı sonuna kadar Galaxy S22 serisi için One UI 5.0 güncellemesini yayınlayacağını açıkladı. Haber, Samsung'un 2022 Geliştirici Konferansı'nda geldi.

Gelecek güncelleme yani Ekim sürümü, Android 13'ün gelişini, geçen yılın Kasım ayında Galaxy S21 serisine gelen One UI 4.0 güncellemesinden bir ay daha hızlı hâle getirmiş olacak ve bu güncelleme, Aralık 2020'de Galaxy S20 serisinde One UI 3.0'dan da yaklaşık bir ay daha hızlı gelmiş olacak.

One UI 5.0 İlk Olarak Galaxy S22 Serisine Geliyor

Samsung, One UI 5.0 Beta 4'ü Galaxy S22 serisi kullanıcılarına gönderdi ancak kararlı ürün yazılımı gelmeden önce bu Beta'nın sonuncusu olup olmayacağı hâlâ belirsiz.

Galaxy S22 serisi, Ekim ayı sonuna kadar OneUI 5.0'ı alacak telefonlar arasında ilk sırada olacak ancak elbette bazı pazar varyasyonları olacak.

Samsung, One UI 5.0'ın kullanıma sunulmasının tam yol haritasını bu ayın sonuna kadar yayınlayacak.