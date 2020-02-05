Samsung, Over The Horizon Zil Sesini Yeniledi! İşte Yeni Zil Sesi

Samsung, Unpacked 2020 etkinliği öncesinde meşhur zil sesi olan "Over the Horizon"u yeniledi. Gelin hep beraber yeni zil sesine yakından bakalım.

Over the Horizon Zil Sesi Yenilendi

Galaxy S20 ailesinde yer alacak zil sesi açıklandı. Ortaya çıkan ses sadece doğanın güçleri tarafından yaratılıdı. Ormanlardan, otlaklardan ve kıyı manzaralarından gelen sakin manzaralar videoda zil sesine eşlik etmekte. Yeni zil sesinde kuş cıvıltıları, akan su sesi bulunmakta. Zil sesi videonun 47. saniyesinde başlamakta ve 3 dakika boyunca devam etmekte.

Hemen aşağıda yer alan videodan yenilenen Over the Horizon zil sesini dinleyebilirsiniz.

Samsung yeni akıllı telefon modellerini Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacak. Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlikte Samsung Galaxy S20 serisi tanıtılacak. S20 serisinin S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere 3 cihazdan oluşması bekleniyor.

Şirket, Unpacked 2020 sırasında yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Muhtemelen Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacak. Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli olacağı iddia edilen Galaxy Buds+ da son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Etkinlikte Samsung Galaxy Buds+ da tanıtılabilir. Unpacked 2020 etkinliğinde cihazlar tanıtıldıktan hemen sonra tüm bilgilere Tamindir.com üzerinden ulaşabileceksiniz. Bizleri takipte kalın!