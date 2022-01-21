Merakla Beklenen Samsung S22 Önümüzdeki Ay Piyasaya Çıkıyor!

Her geçen gün farklı bir özelliği ya da tasarım çizgileri sızdırılan ve herkesin merakını uyandıran Samsung Galaxy S22 serisi, şubat ayında piyasada yerini almak için hazır. Samsung’un bugün YouTube hesabında paylaştığı video ile Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin gerçekleşeceğini doğruladı. Bu noktada söz konusu video, telefona olan ilgiyi artırırken aynı zamanda da etkinlik hakkına ipuçları verdi.

Samsung Galaxy S22 Unpacked Etkinliği Duyuruldu

Samsung kullanıcılarının ve Samsung serüvenine yeni başlamak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği Galaxy S22’in önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2022 yılının performans bakımın en güçlü telefonu olarak tanıtılan ve serinin en üst düzey modeli olarak görülen söz konusu S22, potansiyel müşterinin şimdiden hayranlığını kazandı. Tasarım olarak önceki nesle bir hayli benzemesi beklenen modelde, ufak değişikliklerin bulunması tahmin ediliyor.

Samsung Mobil İletişim Başkanı TM Roh'tan Açıklama Geldi

Samsung’un bir yayınında 2021’de Galaxy Note telefonunun eksikliğini kabul ederek tüketicilerin Note serisinin üretkenliğini, yaratıcılığını ve S Pen deneyimini beğendiğini belirten Samsung Mobil İletişim Başkanı TM Roh, ayrıca Samsung Galaxy S22 ile ilgili detaylar da aktardı.

Roh, “Şubat 2022’de Unpacked’de, şimdiye kadar yarattığımız en dikkate değer S serisi cihazı tanıtacağız” dedi. Başkanın yaptığı açıklamanın ardından, Samsung kullanıcı kitlesi, S22’nin Note serisine en yakın model olacağının bilgisini almış oldu.

TM Roh açıklamasında, heyecanla beklenen S22 ile bazı teknik detaylara da eğildi. Cihazın geceleri “en iyi ve en parlak” fotoğrafları ve videoları sunacağını iddia eden Roh, insanların “nihai ultra deneyimine” hazırlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Samsung Galayx S22 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Samsung’un sosyal medya hesabında paylaştığı video sayesinde, S22 serisinin çok yakında satışa sunulacağı anlaşılıyor olsa da, telefonun piyasa sürülmesi için henüz açıklanan resmi bir tarih yok. Ancak sızıntılar 8 ya da 9 Şubat tarihlerinde söz konusu serinin satışa sunulmasına işaret ediyor. Yayınlanan video ile öne çıkarılanlar arasında Galaxy S22 serisi yani Galaxy S2, S22 Plus ve S22 Ultra yer alacak. S22 Ultra modelinde S Pen de bulunacak.