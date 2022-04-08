Samsung Yeni Akıllı Telefonlarında da Yana Monte Parmak İzi Okuyucu Kullanacak

Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün de olduğu gibi katlanabilir telefonları için uzun süredir yana monte parmak izi okuyucularına bağlı kaldı. Kore'den gelen haberler, 2022 katlanabilir telefonlarında da bu konuma sadık kalacaklarını gösteriyor.

BusinessKorea, başta Samsung'un Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'e ekran içi parmak izi sensörü eklemeyi düşündüğünü bildirdi ancak üretici kısa süre önce bu teknolojiyi yeni cihazlarda kullanmamaya karar verdi ve bunun yerine yana monte parmak izi okuyucuları kullanacak. Bunlar, ekran içi parmak izi okuyuculu ilk katlanabilir telefonlar olmayacaktı çünkü yaklaşan Vivo X Fold'un hem akıllı telefonda hem de katlanabilir ekranda ekran içi okuyuculara sahip olacağı bildiriliyor.

Katlanabilir Telefonlarda Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu Mantıklı mı?

Bunun yanı sıra aslında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, katlanabilir telefonlada çok daha mantıklı. Bu sayede kullanıcılar yalnızca bir parmak izi okuyucusuna ihtiyaç duyarak hem kapalı hem de açık durumda telefonlarının kilidini kolayca açabiliyor. Katlanabilir telefonda ekran içi parmak izi okuyucu tercih edilseydi kullanışlılık bakımından çok daha farklı problemler yaşanabilirdi.

Samsung'un katlanabilir telefonları hakkında şüphesiz bu yıl daha birçok sızıntı ve bilgi öğreneceğiz.

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