Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği 16. RLC Günleri Başlıyor

Sektörün en bilinen öğrenci etkinliği RLC Günleri, bu yıl harika bir programla karşınıza çıkıyor. Tamindir olarak basın sponsoru olduğumuz etkinliğin bu yıl 16.sı gerçekleştirilecek. Güçlü şirket profiliyle, kariyer odaklı oturum ve panellerle, çekilişlerle ve sosyal konuklarla bomba gibi gelen RLC Günleri, 11 Şubat’ta başlıyor.

RLC Günleri, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma, enerji ve otomotiv sektörlerini mercek altına alıyor. Gelişen dünya trendlerini takip eden teknik ve kariyer odaklı oturumları ve son teknoloji ürünlerinin sergileneceği stantlarıyla, öğrencilere mezun olmadan sektörü yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu yıl 11-12-13 Şubat’ta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 16. RLC Günleri’nde sektörlerin dünü, bugünü, yarını hakkında katılımcıların bilgilendirileceği, teknolojinin kalbinin atacağı birbirinden keyifli panellerde alanında uzman kişiler deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek. Her öğrenciye hitap eden motivasyon ve sosyal içerikli oturumlar düzenlenecek.

Sektörün dev firmaları, dernekler, alanında uzman kişiler, sosyal konuklar ve dahasını katılımcılarıyla buluşturacak 16. RLC Günleri’ne katılım ücretsiz ve sertifikalı. Şehir dışından gelecekler için de konaklama seçeneği mevcut.

Etkinlik Sayfası: http://rlcgunleri.com/

Etkinlik Tarihi: 11-12-13 Şubat 2020

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi