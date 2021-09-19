Sherlock Holmes Chapter One Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sherlock Holmes Chapter One çıkış tarihi, yeni yayımlanan bir oynanış videosu ile açıklığa kavuştu. Geliştirici Frogwares, çıkış tarihi oldukça yaklaşan video oyununun oynanış videosunu YouTube üzerinden yayımladı.

Geliştirici ekip, 2002 yılından beri dâhi dedektifin yer aldığı video oyunları geliştiriyor. Bu nedenle ekip, Sherlock Holmes serisine hiç de yabancı değil. Serinin her video oyununda aksiyon, soruşturma ve keşif gibi detayların arkasında kalıyor ve bu son oyun da öncekilerden çok farklı görünmüyor.

Frogwares, senelerden beri Sherlock Holmes oyunları yapıyor olsa da bu serinin Robert Downey Jr. Filmleri ya da Arthur Conan Doyle kitaplarının herhangi bir uyarlaması ile bağlantısı yok. Oyun, aslına bakılacak olursa Holmes'un şöhretinin ve yeteneklerinin üst düzeye gelmesinden yıllar öncesinde geçiyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse video oyunu, dâhi dedektifin henüz bilinen dünyaca ünlü Sherlock Holmes'a dönüşmediği yılları ele alıyor.

Bir tür başlangıç hikayesine odaklanan Sherlock Holmes Chapter One'ın macera türünde çok nadir görülen bir olayın altına imza atacağını belirtmek gerekiyor. Oyunculara açık dünyada dolaşma olanağı tanınacak. Oyuncular, video oyununun geçtiği Cordona adasını keşfetmek için haritada istediği gibi gezebilecek. Oyuncular bu konuda hiçbir kısıtlama ile karşılaştırılmayacak.

Sherlock Holmes Chapter One Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geliştirici Frogwares tarafından yayımlanan yeni video, video oyununa kapsamlı bir bakış atma fırsatı tanımakla birlikte oyuncuların kafasındaki soru işaretleri de giderdi. Videoda yer alan bilgilere göre oyun 16 Kasım 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun, 16 Kasım'da PC, PS5 ve Xbox Series X/S'e gelecek.

Oyuncular, açık dünyada serbestçe dolaşmakta özgür olduğu gibi soruşturma yönetiminde de özgür olacak. Oyunculara kimi suç işlemekle suçlayacağını belirleme hakkı tanınacak. Holmes, oyunun geçtiği tarihte henüz çok genç olduğundan soruşturmanın başarısızlık ile sonuçlanması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Oyunda eğer birini suçlayacaksanız bunun sonuçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Holmes'un sicilini temiz tutmak isteyen oyuncular, ipuçlarını bulmalı, bulduğu ipuçları arasında doğru bağlantı kurmalı ve elbette ki bütün bunların yanı sıra hayatta kalmak için yoğun çaba sarf etmeli.

Sherlock Holmes Chapter One Hangi Platformlara Çıkacak?

Videonun sonunda oyunun başlangıçta PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'e geleceği belirtilirken PlayStation 4 ve Xbox One'a ise bundan daha sonra geleceği ifade edildi. Oyunun eski nesil oyun konsollarına çıkacağı tarih ise şimdilik belirtilmedi.