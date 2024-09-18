Simfer, İstanbul Zuchex'te Yeni Beyaz Eşya Ailesini Tanıttı

Her ne kadar biz genellikle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi teknolojilere odaklansak da beyaz eşya pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yerli - yabancı pek çok üretici, en yeni, en şık ve en dikkat çeken ürünleriyle rakiplerinin önüne geçmeye ve pastadan daha büyük bir pay almaya çalışıyor. Elbette ki Simfer de istisna değil.

Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden olan şirket, son olarak en yeni ürünlerini İstanbul Zuchex Fuarı’nda sergiledi. Simfer ürünleri, sunduğu tasarım, kalite ve performans nedeniyle fuarda yoğun ilgi gördü. İşte detaylar!

Simfer, İstanbul Zuchex Fuarı'nda Geniş Beyaz Eşya Ürün Gamını Tanıtıyor

Simfer A'dan Z'ye neredeyse her ihtiyaca yönelik çözümler sunan oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ancak şirket pişirici ve ankastre gruplarında özellikle öne çıkıyor. Bu başarıya rağmen Simfer yenilikçi ürün gruplarına yatırım yapmaktan geri durmuyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl yine Zuchex Fuarı'nda şirketin ilk televizyon modellerini görmüştük.

Bu sene de ise Simfer yine aynı fuarda en yeni beyaz eşya çözümlerini sergiledi. Şirketin gösterdiği ürünler arasında özellikle buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve klima modelleri, üstün performans ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ürünlerine duyulan ilgi dolayısıyla heyecanlarını ve mutluluklarını dile getiren Simfer yetkilileri, bu ilginin şirketin pazar payına da yansıyacağına emin. İstanbul Zuchex Fuarı'nda adeta gövde gösterisi yapan şirketin gelecekte nasıl hamleler atacağı ise şimdiden merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Simfer'in "modern" evler için tasarladığı yenilikçi ürün grupları ilginizi çekti mi? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.