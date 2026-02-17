Artık Snapchat'te Bazı İçerikleri Görmek İçin Para Ödemeniz Gerekebilir!

Popüler sosyal medya ağı Snapchat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, kullanıcıların sevdikleri fenomenlerle daha yakın bir bağ kurmasını ve içerik üreticilerinin gelir elde etmesini sağlayacak yeni abonelik sistemini resmen duyurdu.

Yakında ABD'de kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar içerik üreticilerinin özel gönderilerine erişmek için ücretli abonelik planına üye olabilecekler. İşte yeni sistemin tüm detayları!

Snapchat Özel İçerik Abonelik Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Platformun yeni abonelik sistemi temel olarak Instagram ve Facebook'un özel içerik üyelikleri ile aynı prensipte çalışıyor. İçerik üreticileri kendi aylık abonelik ücretlerini kendileri belirleyebilecek, ancak Snapchat bu noktada farklı fiyat katmanları önererek onlara rehberlik edecek.

Fenomenlere abone olan kullanıcılar üyelikleri boyunca aşağıdaki ayrıcalıklara sahip olabilecek.

Abonelere Özel Hikayeler: Sadece ücretli üyelerin görebileceği özel paylaşımlar.

Sadece ücretli üyelerin görebileceği özel paylaşımlar. Öncelikli Yanıtlar: Fenomenin hikayelerine verilen yanıtlarda ön sıralarda yer alma ayrıcalığı.

Fenomenin hikayelerine verilen yanıtlarda ön sıralarda yer alma ayrıcalığı. Reklamsız Deneyim: Abone olunan üreticinin hikayelerini izlerken araya giren reklamlar abonelere gösterilmeyecek.

Analistlere göre Snapchat bu hamleyle birlikte içerik üreticilerinin platforma daha fazla yoğunlaşmasını ve daha fazla gelir elde etmesini hedefliyor. Şirket ayrıca ücretli aboneliklerle beraber bireysel kullanıcıların da fenomenlerle daha yakın bir ilişki kurabileceğine inanıyor.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Snapchat özel içerik odaklı abonelik sistemini ilk olarak 23 Şubat tarihinde ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu. Şirket ayrıca önümüzdeki haftalarda Kanada, İngiltere ve Fransa'daki içerik üreticilerinin de yeni abonelik sistemine kavuşacağını açıkladı. Türkiye ve diğer bölgeler için ise henüz net bir tarih belirtilmedi.

Peki siz Snapchat'in yeni abonelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce içerik üreticileri bu sistemden yeteri kadar gelir elde edebilir mi? Yorumlarda buluşalım.