Polonyalı geliştirici ve yayıncı CI Games tarafından geliştirilen Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi ertelendi. CI Games Baş Tasarımcısı Daniel Slawinski tarafından yapılan açıklama, açık dünya temaya sahip keskin nişancılık oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts 2’yi bekleyen çok sayıda oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Well-Played, CI Games Baş Tasarımcısı Daniel Slawinski ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Daniel Slawinski Sniper Ghost Warrior serisinin yeni oyunu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Slawinski, Sniper Ghost Warrior Contracts 2’nin çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Peki, açık dünya temalı keskin nişancılık oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi ne zaman?

2020 yılının sonbaharında çıkış yapması beklenen Sniper Ghost Warrior Contracts 2, CI Games tarafından alınan erteleme kararına göre 2021 yılının birinci çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Slawisnki, bir tasarımcı olarak bir video oyunu üzerinde çalışmak için her zaman daha fazla zaman istersiniz ancak erteleme kararında pek çok faktör bulunuyor” dedi.

“Oyunun net çıkış tarihi hakkında bize bir ipucu verebilir misiniz?” sorusunu yanıtlayan Daniel Slawinski, “Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Önümüzdeki iki ay içerisinde oyunun kesin çıkış tarihini açıklayacağız” şeklinde konuştu. “Sniper Ghost Warrior Contracts 2’de herhangi bir çok oyunculu mod yer alacak mı?” sorusunu yanıtlayan CI Games Baş Tasarımcısı, SGW Contracts 2’de tek oyunculu moda odaklanıldığını ve şu an için böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Reaper isimli bir keskin nişancıyı kontrol edeceğimiz SGW Contracts 2’de ilk kez 1000 metreyi aşan mesafelerden milimetrik atışlar gerçekleştirmeyi gerektiren görevler bulunacak. Gizliliğin ön planda olacağı video oyununda 20 yeni kontrat ve pek çok yan operasyon görevi yer alacak. 5 farklı devasa haritanın bulunacağı belirtilen keskin nişancılık oyununda çok sayıda silah, teçhizat ve donanım bulunacak.

Sniper Ghost Warrior serisinin son oyunu SGW Contracts, 22 Kasım 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Sibirya bölgesinde geçen SGW Contracts, oyuncular tarafından pek beğenilmemişti.