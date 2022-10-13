Donald Trump'ın Social Truth Uygulaması Google Play'e Geri Döndü

Donald Trump'ın kurmuş olduğu Truth Social, içerik denetleme politikalarıyla ilgili endişeler nedeniyle aylarca süren bir gecikmenin ardından Google Play Store'da artık kullanılabilir durumda. Axios'a göre iki taraf, Ağustos ayının sonundan bu yana uygulamanın onayı hakkında belli başlı görüşmeler yapıyordu.

Truth Social, Apple'ın App Store'unda Şubat ayında kullanıma sunuldu ancak şimdiye kadar Android kullanıcıları hizmetin web sürümünü kullanmak veya uygulamayı APK yoluyla yüklemek zorunda kalmıştı. Google'ın, fiziksel tehditler ve şiddeti teşvik eden içerik de dâhil olmak üzere uygulamada içerik denetleme sorunlarını ele aldığı bildirilmişti.

Google Uygulama İçi İçerikleri Titizlikle İnceliyor

Google, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip uygulamaların, şiddet içeren tehditler gibi kötüye kullanım amaçlı davranışları önlemeye yönelik politikalara ve bu kuralların uygulanmasına yönelik mekanizmalara sahip olmasını şart koşuyor. Truth Social'ın hizmeti, Ağustos ayında Android'de ilk kez kullanıma sunulmaya çalışıldığında bu standartları karşılamıyordu ancak şirket görünüşe göre şimdi bu endişeleri çözmüş durumda.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamalar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği etkili bir şekilde denetleme ve şiddeti teşvik edenler için gereken sakıncalı yayınları kaldırma gereksinimi de dâhil olmak üzere geliştirici yönergelerimize uymaları koşuluyla Google Play'de yer alabilirler." ifadelerinde bulundu.

Truth Social, bu politika üzerinde fazladan incelemeye tabi tutulan tek uygulama değil. Google, geçen Ocak ayında Parler'ı uygulama mağazasından kaldırdığında da aynı koşulları göstermişti.