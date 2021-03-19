Soğuk Savaş'ın Gizli Projesinin Altında Fosiller Bulundu

Soğuk Savaş'ın gizli projesinde fosiller bulundu. Soğuk Savaş sırasında Grönland'da gizli bir askeri operasyonla toplanan donmuş toprakta fosil keşfedildi. Bir milyon yıllık fosiller, çok iyi korunmuş bitkileri ortaya çıkarıyor.

Soğuk Savaş sırasında ABD ordusundaki bilim adamları, "Project Iceworm" olarak bilinen gizli bir görevde yüzlerce nükleer savaş başlığını Grönland buz tabakasının altına gizlemeyi planladılar.

1960 yılında ABD ile Sovyetler Birliği arasında gerilim artıyordu. Nükleer savaş patlak verirse ABD, SSCB'yi orta menzilli füzelerle vuracak kadar yakın olmak istedi.

Ancak bilim adamları buz tabakasının çok hızlı hareket ettiğini anladıktan sonra gizli proje terk edilecek ve iki yıl içinde ordunun kazdığı siperler yok edilecekti. Iceworm başarısız oldu; üs terk edildi ve buz çekirdeği, 2017'de yeniden keşfedilene kadar bir dondurucu altında unutuldu.

Soğuk Savaş'ın gizli projesinden kalma fosiller

Bilim adamları çekirdeği araştırdıklarında, bir milyon yıl önce çiçek açmış olabilecek fosilleşmiş bitki parçalarını keşfettiler. Araştırmacılar, izotop oranlarına dayanarak, toprağın ve içinde büyüyen bitkilerin son birkaç yüz bin ila yaklaşık bir milyon yıl önce güneş ışığı gördüğünü belirlediler. Çalışmaya göre buzullardaki fosil yaprakların izleri, Grönland'daki günümüz tundra ekosistemine benziyor.

Ayrıca Grönland'ın şu anki buz örtüsünün yaklaşık 3 milyon yaşında olduğu düşünülüyordu, ancak küçük bitki parçaları bunun tersini söylüyor. Yani fosillere göre Grönland, son milyon yıl içinde aslında buzlarla kaplı değildi.

Günümüzde ise Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne (NSIDC) göre Grönland'ın çoğu, 656.000 mil kareyi (1,7 milyon kilometre kare) kapsayan Grönland buz tabakası ile kaplı.

Tüm bunlara rağmen Grönland'daki buzulların çoğu nispeten yakın zamanda kaybolursa mevcut buz tabakasının istikrarı için iyiye işaret değil. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) 2019'da bildirdiğine göre, Grönland'ın tüm buzları erirse denizler yaklaşık 7 metre yükselecek.

Çalışmanın baş yazarı Andrew Christ açıklamasında, "İklim sistemimizin hassas bir dengesi var. Yeterince değişirse bu buz tabakalarının büyük kısımlarını eritebilir ve deniz seviyelerini yükseltebiliriz. Böylece dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu alanların büyük bölümünü su altında bırakabiliriz." dedi.

Araştırma yazarları jeolojik kayıtlara ve okyanus jeokimyasına dayanarak, Grönland'ın mevcut buz tabakasının yaklaşık 2,6 milyon yıl boyunca aynı boyutta kaldığını tahmin ediyor.