Sonic The Hedgehog 2 Fragmanı Paylaşıldı
Sonic The Hedgehog 2 fragmanı çıktı. Peki, yeni Sonic filminin fragmanı neler sunuyor? İşte izleyicileri heyecanlandırmayı başaran videoya ilişkin detaylar!
Sonic The Hedgehog 2 fragmanı yayımlandı. Paylaşılan fragman, izleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen filmde yer alan bazı sahneleri içeriyor. Yoğun ilgi gören videoya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Yapımcılığını Paramount Pictures ve Sega'nın üstlendiği Sonic the Hedgehog, 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmişti. İzleyiciler tarafından çok beğenilen yapım 300 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başarmıştı. Ekip, filmin büyük bir popülerliğe ulaşması üzerine ikinci film için kollarını sıvamıştı.
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Operation Fortune fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, Antalya'da çekilen aksiyon filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.
Sonic The Hedgehog 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?
Paramount Pictures, Sonic The Hedgehog 2 (Kirpi Sonic 2) isimli filmin fragmanını yayımladı. Paylaşılan fragman, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Sonic filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.
Popüler video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden yayımlanan fragman, çok yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki, fragmanın görüntülenme sayısı çok kısa süre içerisinde 6 milyon 900 bini geçti. 236 bin beğeni alan videoya 24 bini aşkın yorum yapıldı.
Dünya genelinde çok sayıda izleyicinin sabırsızlıkla beklediği filmin fragmanı 2 dakika 16 saniye uzunluğunda. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Sonic The Hedgehog 2 Konusu ve Çıkış Tarihi
Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan Sonic The Hedgehog 2 isimli yapımda Sonic'in yeni macerasına tanık olacağız. Dr. Ivo "Eggman" Robotnik ve Ekidne Knuckles, çok güçlü bir zümrüdün peşine düşer. Sonic ve Miles "Tails" Prower, Dr. Ivo'dan önce zümrüdü bulmaya çalışır.
Aktarılan bilgilere göre Sonic The Hedgehog 2 isimli yapım 8 Nisan 2022 tarihinde vizyona girecek. 16 Mart 2021 tarihinde başlanan çekimler 25 Haziran tarihinde sona erdi. Sonic The Hedgehog (Kirpi Sonic) isimli ilk filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
Sonic The Hedgehog 2 Oyuncuları
- Ben Schwartz
- Idris Elba
- Jim Carrey
- James Marsden
- Tika Sumpter
- Natasha Rothwell
- Shemar Moore
- Adam Pally
- Colleen O'Shaughnessey
Yönetmenliğini Jeff Fowler'ın üstlendiği Kirpi Sonic 2'de Sonci'i Ben Schwartz, Knuckles'ı ise Idris Elba seslendirecek.
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