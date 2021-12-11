Sonic The Hedgehog 2 Fragmanı Paylaşıldı

Sonic The Hedgehog 2 fragmanı yayımlandı. Paylaşılan fragman, izleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen filmde yer alan bazı sahneleri içeriyor. Yoğun ilgi gören videoya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yapımcılığını Paramount Pictures ve Sega'nın üstlendiği Sonic the Hedgehog, 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmişti. İzleyiciler tarafından çok beğenilen yapım 300 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başarmıştı. Ekip, filmin büyük bir popülerliğe ulaşması üzerine ikinci film için kollarını sıvamıştı.

Sonic The Hedgehog 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?

Paramount Pictures, Sonic The Hedgehog 2 (Kirpi Sonic 2) isimli filmin fragmanını yayımladı. Paylaşılan fragman, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Sonic filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden yayımlanan fragman, çok yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki, fragmanın görüntülenme sayısı çok kısa süre içerisinde 6 milyon 900 bini geçti. 236 bin beğeni alan videoya 24 bini aşkın yorum yapıldı.

Dünya genelinde çok sayıda izleyicinin sabırsızlıkla beklediği filmin fragmanı 2 dakika 16 saniye uzunluğunda. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Sonic The Hedgehog 2 Konusu ve Çıkış Tarihi

Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan Sonic The Hedgehog 2 isimli yapımda Sonic'in yeni macerasına tanık olacağız. Dr. Ivo "Eggman" Robotnik ve Ekidne Knuckles, çok güçlü bir zümrüdün peşine düşer. Sonic ve Miles "Tails" Prower, Dr. Ivo'dan önce zümrüdü bulmaya çalışır.

Aktarılan bilgilere göre Sonic The Hedgehog 2 isimli yapım 8 Nisan 2022 tarihinde vizyona girecek. 16 Mart 2021 tarihinde başlanan çekimler 25 Haziran tarihinde sona erdi. Sonic The Hedgehog (Kirpi Sonic) isimli ilk filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Sonic The Hedgehog 2 Oyuncuları

Ben Schwartz

Idris Elba

Jim Carrey

James Marsden

Tika Sumpter

Natasha Rothwell

Shemar Moore

Adam Pally

Colleen O'Shaughnessey

Yönetmenliğini Jeff Fowler'ın üstlendiği Kirpi Sonic 2'de Sonci'i Ben Schwartz, Knuckles'ı ise Idris Elba seslendirecek.

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