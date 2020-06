Sony PlayStation 4 YouTube Sorunu (NP-37602-8) Nasıl Çözülür?

Son zamanlarda PlayStation 4 üzerinde YouTube uygulamasına erişim sağlamaya çalıştıysanız, oturumunuzun kapatıldığını fark ettiğiniz bazı hatalar ile karşılaşmış olabilirsiniz. Eğer bu hata ile karşılaştıysanız ve oturum açmak isterseniz NP-37602-8 olarak kodlanan bir başka hata almanız oldukça muhtemel. Peki Sony PlayStation 4 YouTube sorunu nedir ve nasıl çözülür? İşte merak edilen tüm detaylar!

Birkaç gündür pek çok kullanıcı tarafından şikayet konusu edilen bu hatanın mevcutta herhangi bir çözümünün bulunmadığını söyleyelim. Hem Sony hem de YouTube için bu hata, yeni bir hatadır ve kullanıcılara yönelik verebilecek tavsiyeler bulunmuyor. Buna karşın bazı iyi haberler var.

YouTube Team yaptığı resmi açıklama ile birlikte PlayStation 4 kullanıcılarının yaşadıkları sorundan haberdar olduklarını ve çalışanların bu konu hakkında ter döktüklerini duyurdu. Şirket, yakında sorunun üstesinden gelecek bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıkacaklarını da vurguladı.

If you're experiencing issues when trying to log into YouTube from your Sony PlayStation 4 device – we're on it! We've seen similar reports and our teams are looking into it.



We'll circle back with updates soon! Thanks for your patience in the meantime.