PlayStation Oyunlarını Hiçbir Ücret Ödemeden Oynamak Mümkün!

PlayStation oyunlarını daha çıkmadan ve hiçbir ek ücret ödemeden oynamak ya da yeni PlayStation özelliklerini herkesten önce deneyimlemek ister misiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Sony'nin yeni duyurduğu PlayStation beta programı sayesinde tüm bunlara sahip olmak için bir şansınız var. İşte detaylar!

PlayStation Beta Programına Nasıl Kayıt Olunur?

Sony, PlayStation kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde dahil olabileceği yeni beta programını duyurdu. Bu programla birlikte konsol sahipleri, henüz piyasaya sürülmemiş PS5 oyunlarını ve konsol özelliklerini erken erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca PC oyuncuları da platforma gelen oyunları deneyimleme imkanı yakalıyor. Üstelik bunun için yapmanız gereken herhangi bir ödeme yok.

Tek yapmanız gereken PlayStation'ın resmi sitesine giderek PSN hesabınızla kayıt olmak. Anca belirtmekte yarar var ki beta programındaki tüm içerikler gizlilik anlaşması kapsamında olacak. Katılımcıların denedikleri oyun veya özellikleri paylaşması yasak olacak. Aksi durumda ise sizi oldukça büyük cezalar bekliyor.

Ayrıca PlayStation beta programına kaydolmanız doğrudan programa dahil olacağınız anlamına gelmiyor. Sony, muhtemelen başvurular içerisinden sınırlı sayıda kullanıcıyı programa dahil edecektir. Ayrıca kayıt esnasında oyun tercihlerinizle ilgili bazı seçimler yapacağınız için her oyun için seçilmeyebilirsiniz. Başvurmak için izlemeniz gereken adımlar ise şunlar:

PlayStation beta programının resmi sitesine gidin ve Şimdi Katıl butonuna tıklayın.

PSN hesabınızla giriş yapın.

Şartları kabul edin ve sizden istenen anketi doldurun (oyun türleri, deneyim seviyeniz gibi tercihleriniz sorulur).

Sonrasında ise tek yapmanız gereken beklemek ve Sony'nin sizi seçmesini ummak. PlaySytation'ın sizi seçmesi durumunda oyunlar ve yeni özelliklere herkesten önce ücretsiz erişebileceksiniz.