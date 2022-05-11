Sony Birinci Parti Oyunlarını PS Plus'a İlk Günden Getirmeyi Düşünmüyor

PS Plus aboneliğine birinci parti PS5 oyunlarını dâhil etmeme tercihinde kararlı olan Sony, eğer dâhil etselerdi oyunlarının kalitesinin "bozulacağını" söylüyor. Sony'nin finans sorumlusu Hiroki Totoki, doğrudan Microsoft'un adını anmasa bile bu açıklamasıyla Microsoft'a gönderme yapıyor gibi görünüyor.

Oyuncuların Xbox Game Pass üyesi olmalarının en büyük nedeni Microsoft'un abonelik hizmetindeki tüm birinci parti oyunlarını ilk günden erişime sunuyor olması. Elbette yüzlerce başka oyuna da erişiminiz oluyor ancak Halo Infinite, Forza Horizon 5 ve Fable 4 gibi yalnızca Xbox'a özgü oyunlara ekstra tek kuruş ücret ödemeden ilk günden erişmek inanılmaz bir özellik. Sony yakın zamanda yenilenmiş PS Plus sistemini duyurdu ancak birinci parti oyunlarını ilk günden yeni sistemine dâhil etmemekte kararlı ve bu talebi kendilerine iletenlere oyunların kalitesinin "bozulacağını" söyleyerek şiddetle karşı çıkıyor.

"Oyunlar İçin Gereken Yatırımı Küçültmemiz Gerekebilir"

Sony'nin CFO'su Hiroki Totoki, yakın tarihli bir finansal görüşmede düşüncelerini şöyle aktardı:

"Abonelik hizmetlerinde birinci parti oyunları kullanıma sunarsak kaliteli oyunlar için gereken yatırımı küçültmemiz gerekebilir. Bu, bizim için önemli olan birinci parti kalitesini bozacaktır. Şu anki düşüncemiz, uzun vadede platformu geliştirecek ve geliştirme maliyetlerine ve kaliteli ürünlere uygun Ar-Ge yatırımına sahip olmak olacak."

Görünen o ki daha uzun süre Sony cephesinden birinci parti oyunları ilk günden abonelik sistemine dâhil olacak şekilde göremeyeceğiz ancak geçmişte yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda Microsoft bu başarısını sürdürdüğü takdirde Sony yeni adımlar atmak zorunda kalabilir.

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