Sony Game Pass Vari Sistemini Duyurdu: PlayStation Plus Yenilendi

Xbox, Game Pass modeline geçtiğinden beri gerek PC gerekse konsol tarafında oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Ekonomik olarak da oyuncuları mutlu eden sistem, geniş oyun yelpazesiyle oyuncuların yüzlerce oyuna tek kütüphaneden erişmesini sağlıyordu.

En son 30 milyon kullanıcıyı aşan sisteme karşı Sony cephesinden bir hamle olacağı haberleri kulislerden hiç eksilmedi. Son günlerde Jason Schreier'in vermiş olduğu detaylar, Sony'nin yeni sistemini bu hafta açıklayacağı yönündeydi.

Ve beklediği gibi de oldu. Sony CEO'su Jim Ryan'ın yazmış olduğu blog yazısında Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı sistem tanıtıldı ve böylelikle 2010'dan beri kullanılan PlayStation Plus sistemi yenilenmiş oldu. Jim Ryan'ın blog yazısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Bugün, abonelik hizmetlerimizde yapılacak değişikliklerle ilgili resmî haberleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Haziran'da PlayStation Plus ve PlayStation Now'ı dünya çapında üç üyelik seçeneğinde, müşterilere daha fazla seçenek sunan yepyeni bir PlayStation Plus abonelik hizmetinde bir araya getiriyoruz. Odak noktamız, çeşitli oyun portföyüyle kaliteli içerik sağlamaktır."

Yeni PlayStation Plus Üyelik Seçenekleri ve Fiyatları

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus üyelerinin mevcut sistemde sahip olduğu avantajların aynılarını sağlıyor.

İki aylık indirilebilir oyunlar

Özel indirimler

Oyun kayıtları için bulut depolama

Çevrim içi çok oyunculu modlara erişim

Bu üyelik seçeneğinde mevcut PlayStation Plus üyeleri için herhangi bir değişiklik yoktur.

PlayStation Plus Essential Fiyatı

PlayStation Plus Essential'ın fiyatı mevcut PlayStation Plus fiyatıyla aynı kalacak.

ABD: Aylık 9,99$ / Üç Aylık 24,99$ / Yıllık 59,99$

Aylık 9,99$ / Üç Aylık 24,99$ / Yıllık 59,99$ Avrupa: Aylık 8,99€ / Üç Aylık 24,99€ / Yıllık 59,99€

PlayStation Plus Extra

Essential üyelik seçeneğinin sahip olduğu avantajların aynılarını sağlar.

PlayStation Studios ve üçüncü parti ortaklarımızdan satış rekorları kıran oyunlar da dâhil olmak üzere en eğlenceli PS4 ve PS5 oyunlarından 400'e kadar oyunun bulunduğu kütüphaneye erişim imkânı sağlar.

PlayStation Plus Extra Fiyatı

ABD: Aylık 14,99$ / Üç Aylık 39,99$ / Yıllık 99,99$

Aylık 14,99$ / Üç Aylık 39,99$ / Yıllık 99,99$ Avrupa: Aylık 13,99€ / Üç Aylık 39,99€ / Yıllık 99,99€

PlayStation Plus Premium

Essential ve Extra üyelik seçeneklerinin sahip olduğu avantajların aynılarını sağlar.

Bulut yöntemiyle sunulan PS3 oyunları, orijinal PlayStation, PS2 ve PSP nesillerinden hem yayın hem de indirme seçenekleriyle sunulan, sevilen klasik oyunların bir kataloğu dâhil olmak üzere ekstra 340 oyuna erişim imkânı sağlar.

PlayStation Now'ın mevcut olduğu pazarlarda Extra ve Premium üyelik seçeneklerinde sunulan orijinal PlayStation, PS2, PSP ve PS4 oyunları için streaming servisli oyun imkânı sağlar. Kullanıcılar, PS4 ve PS5 konsollarını ve PC'yi kullanarak oyunları stream edebilirler.

Kullanıcılar zaman sınırlı oyun deneme sürümlerine erişebilecek böylece satın almadan önce belirli oyunları deneyebilecekler.

PlayStation Plus Premium Fiyatı

ABD: Aylık 17,99$ / Üç Aylık 49,99$ / Yıllık 119,99$

Aylık 17,99$ / Üç Aylık 49,99$ / Yıllık 119,99$ Avrupa: Aylık 16,99€ / Üç Aylık 49,99€ / Yıllık 119,99€

PlayStation Plus Deluxe (Yalnızca Belirli Ülkelerde)

Streaming servisi olmayan ülkeler için PlayStation Plus Deluxe, Premium'a kıyasla daha düşük bir fiyata sunulacak ve orijinal PlayStation, PS2 ve PSP nesillerinden indirilip oynanabilecek klasik oyunlara erişim imkânı sağlayacak.

Zaman sınırlı oyun denemeleri ile Essential ve Extra üyelik seçeneklerinin avantajları da dâhil olacak. Yerel fiyatlandırma ülkelere göre değişkenlik gösterebilir.

Yeni PlayStation Plus Sisteminde Hangi Oyunlar Bulunacak?

Jim Ryan yeni PlayStation Plus sisteminde hangi oyunların bulunacağı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Lansmanda Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi oyunları dâhil etmeyi planlıyoruz. Düzenli olarak yenilenecek kitaplığa mevcut en iyi oyunları dâhil etmek için PlayStation Studios'taki yaratıcı geliştiricilerimiz ve üçüncü parti ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeni PlayStation Plus hizmetimizde sunacağımız oyunlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı ilerleyen süreçte paylaşacağız."

Yeni PlayStation Plus Sistemine Ne Zaman Geçilecek?

Yeni PlayStation Plus hizmeti başlatıldığında, PlayStation Now yeni PlayStation Plus üyelik seçeneğine geçecek ve artık bağımsız bir hizmet olarak kullanılamayacak. PlayStation Now müşterileri, lansman sırasında mevcut abonelik ücretlerinde herhangi bir artış olmaksızın PlayStation Plus Premium'a geçecekler.

Bu oldukça büyük bir sistem değişikliği olduğu için dünyanın dört bir yanına kademeli bir şekilde gelecek. Ryan'ın açıklamalarına göre yeni sistem ilk olarak Haziran ayında Asya'daki bazı ülkelerde başlayacak. Ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve PlayStation Plus'ın sunulduğu dünyanın geri kalanına sunulmaya başlanacak.