Sosyal Medya Kullanımında Yeni Dönem: Yaş Sınırı Açıklandı!

Geçtiğimiz aylarda, ülkemizde çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik yeni bir yasal düzenleme için çalışmalara başlandığını sizlere aktarmıştık. Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geleceği, yine belli bir yaş aralığındaki çocuk kullanıcıların ise evebeyn kontrolü altında sosyal medya platformlarını kullanabileceği söyleniyordu.

Şimdi ise son hazırlıkların yapıldığı tahmin edilen düzenleme ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Özellikle sosyal medya yasağı için yaş sınırının ne olacağı ve hangi yaş gruplarının evebeyn onayına tabii tutulacağı soruları nihayet cevap buldu.

13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanırken, 13-16 Yaş Arası Kullanıcılara Evebeyn Onayı Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yakında yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıklayan Bakan Göktaş, 13-16 yaş grubu çocukların ise sosyal medya için evebeyn onayından geçmesi gerekeceğini bildirdi.

Konu hakkında "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz." ifadelerini kullanan Göktaş, artık son aşamalara gelinen düzenleme ile birlikte çocuklara daha güvenli bir dijital dünya sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Peki çocuklara yönelik yaş kısıtlaması ve yeni kurallar ne zaman uygulanmaya başlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'NUN bu konu hakkında yaptığı açıklamaya göre, yeni düzenleme tüm detaylarıyla birlikte tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulacak. Meclisin onay vermesi durumunda yeni kuralların 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...