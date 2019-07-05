Sosyal Medya Canlı Yayınında Gasp Şoku!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ilginç bir gasp olayı yaşandı. İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada gasp edildi.

Olay, Cumartesi gecesi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. İranlı Kamran A.G., ağaçlıkta İngilizce konuşarak sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Tam da o sırada yanına gelen bir kişi, Kamran A.G.’nin cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 Macar parasını gasp etti.

Kamran A.G. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen polis, gaspçının M.G. adlı şahıs olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G., arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini anlattı. M.G., paraları harcadıklarını, İranlı kişiden gasp ettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya sattıklarını söyledi.

M.G.'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı da gözaltına altı.

Polis, E.A. ve ağabeyi E.A.'da bulunan, Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koydu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.