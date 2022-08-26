Trump'ın Sosyal Medya Uygulaması Truth Social Kapanabilir

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), Donald Trump'ın bu ayın başlarında sosyal medya şirketinin adı olan "Truth Social" için ticari marka başvurusunu reddetti. Washington'daki bir ticari marka avukatı Perşembe günü dosyalamayı gün yüzüne çıkardı.

Ticari marka reddi, eski başkanın sosyal medya uygulaması ve son birkaç aydır bir dizi sorunla kuşatılmış olan ana şirketi için büyük oranda gerilemeye neden olacak. USPTO, True Social ifadesini hâlihazırda kullanan iki şirket daha buldu; bu, Trump'ın da marka patentini alması durumunda "karışıklık olasılığı" olarak bilinen şeyi yaratacak.

Tipik olarak, bir şirket bir ticari marka için başvuruda bulunduğunda avukatlar, herhangi bir çelişki olmadığından emin olmak için terimi inceler. Washington DC'de ticari marka avukatı olan ve PTO başvurusunu tweet'leyen Josh Gerben, "İdeal olarak, çoğu zaman kullanılmayan bir isim seçersiniz" dedi ancak bazen bir müşteri gerçekten bir ismi çok isterse avukatların söylediklerine rağmen o isim üzerine süreç ilerleyebilir.

Truth Social Kuruluşundan Bu Yana Sorunlar Yaşıyor

Truth Social ve ana şirketini halka arz etmek isteyen SPAC, uygulamanın geçtiğimiz Ekim ayında duyurulmasından bu yana çok büyük yasal ve teknik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Geçen hafta, ana şirket Truth Social ile birleşmeyi ve halka arz etmeyi planlayan boş çek şirketi Digital World Acquisition Group (DWAC), kazanç raporunu ertelemeye çalıştı. Bir hafta önce hissedarlarından birleşme anlaşmasının bir yıl uzatılmasını onaylamalarını istedi. Bununla birlikte Truth Social uygulaması bu sorunlar nedeniyle lansman tarihini kaçırarak binlerce kullanıcıyı haftalarca bekleme listesine aldı.

Şimdilik uygulamanın geleceği ne olacak belirsiz ama bir süre daha bu isim üzerine tartışmalar sürecek.