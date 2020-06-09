Sosyal Mesafeye Uyulmaması Önlemleri Tekrar Sıkılaştırabilir

Sosyal mesafeye uyulmaması önlemlerin tekrar sıkılaştırılmasına yol açabilir. Bir süre daha önlemleri gevşetmeden yaşamak zorunda olduğumuzu söyleyen Prof. Dr. Önder Ergönül, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

1 Haziran ile birlikte normalleşme sürecine geçilmesi sonucunda vatandaşlar, sosyal mesafe gibi en önemli kuralları yeterince önemsememeye başladı. Bu durum, uzmanları oldukça endişelendirdi.

Prof. Dr. Ergönül, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı bu konuda bir hazırlık içerisinde zaten. Çok yüksek sayıda hasta ile yapılması lazım ki genel bir bilgi edinebilelim. Bu dönem sıkça söylediğim bir şey var; deneme yanılma da hiçbir şey bilinmeyen durumlarda bir yöntemdir. Burada kaosu kastetmiyorum tabii. Sistematik bir deneme yanılma ile görmek olabilir. Henüz yeni yeni öğrendiğimiz bir hastalık var önümüzde."

"Şu anda evet bir serbestlik var. Ama önümüzdeki 5 gün sonrasının vaka sonuçları her şeyi belirleyecek diye düşünüyorum. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 5-6 gün civarı. Bu süre sonrası vaka sayılarına bir artış yansırsa, oturup yeniden bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Ama artmazsa gayet iyi gidiyoruz demektir. Yine de vatandaşlarımız çok rahat olmasınlar. Zaten Sağlık Bakanı da bu konuda sürekli uyarıyor haklı olarak. Bir süre daha önlemleri gevşetmeden yaşamak zorundayız."

"Toplum bağışıklığının bir ara daha yüksek olacağını düşünmüştük ama görülen o ki yapılan bazı küçük çaplı antikor testleri sonuçlarına göre şu an bu oran sadece yüzde 5 civarında. O yüzden toplum bağışıklığına ulaşmaktan çok çok uzağız. Hatta daha bile düşük çıkabilir bu oran. Bu nedenle tedbiri elden bırakmak için de çok erken."