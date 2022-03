Söylenti: iPhone 14 Daha Hızlı Şarj Hızlarını Destekleyebilir

iPhone 14 bu Eylül ayında tanıtıldığında iPhone'a yeni bir görsel kimlik kazandıracak yepyeni bir tasarım da dahil olmak üzere birkaç önemli değişiklik daha sunmayı planlıyor. Eğer bu son sızıntı iddiaları doğruysa iPhone 14 kullanıcılara şu anda mümkün olandan daha hızlı pil şarj etme hızları sunabilir.

Android telefonlar için yüksek şarj hızları artık klasikleşmiş olsa da Apple için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bu özel yükseltmeyi Apple'ın yıllarca göz ardı etmesinin en büyük nedeni pil sağlığı ile ilgili. Daha yüksek şarj hızları pili daha hızlı yıpratabilir ve bu Apple'ın riske atmak istediği bir şey kesinlikle değil.

Oppo, pil şarj teknolojisinin ön saflarında yer alan Çinli akıllı telefon satıcılarından birisi. Keza Oppo, birkaç gün önce yeni 150W SuperVooc teknolojisini tanıttı. Bu kesinlikle pek çok akıllı telefonun destekleyemediği bir özellik. 150W şarj cihazlarını destekleyecek telefonların %50 şarja ulaşabilmesi için sadece 5 dakikaya ihtiyacı olacak. 15 dakika sonra ise tam şarja ulaşmış olacaklar. Tabii kimse iPhone 14'ün bu kadar hızlı şarj olmasını beklemiyor. Bunun yerine, Apple'ın bileşenlerin verimliliğini arttırmasını bekliyoruz. Ve şirket, telefonun içindeki ek alandan tasarruf ederek iPhone 14 pil boyutunu da arttırabilir. Sonuç olarak iPhone 13 Pro Max, bu tür testlerde en yeni Galaxy S22 Ultra'dan bile daha uzun süre dayanıyor ve şu anda mümkün olan en iyi pil ömrüne sahip. Ve iPhone 13 serisinin maksimum pil şarj hızının 20W olduğunu da belirtmek gerek.

Ancak geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 13 pil şarj hızı testlerinin, iPhone 13 Pro Max'in çeşitli USB-C şarj cihazlarıyla 27W şarj hızlarına ulaşabileceğini gösterdiğini hatırlatalım. Bu, Apple'ın reklamı yapılan hızlarından daha hızlı ve Apple'ın 20W şarj cihazından bile. O zamanlar, daha yüksek watt destekleyen dizüstü bilgisayar şarj cihazlarını kullanarak daha yüksek şarj hızlarından yararlanılabileceği söylenmişti. Bu bizi Ming-Chi Kuo'nun Apple'ın bu yıl yeni bir 30W GaN şarj cihazı piyasaya sürmeyi planladığını iddia eden son tweet'ine götürüyor. Her ne kadar tweet'te iPhone 14'ten bahsetmese de Apple'ın en yeni telefonunu bu destekten mahrum etmeyeceği aşikâr.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design.