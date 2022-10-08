SpaceX Ertelediği Uydu Fırlatmasını Bu Gece Gerçekleştirecek

SpaceX, 6 Ekim Perşembe akşamı bir uydu fırlatma görevinde bir Falcon 9 roketini fırlatmaya ayarlamıştı ancak fırlatma bir helyum sızıntısı nedeniyle son dakikada iptal edildi. Şimdi fırlatma bunun yerine bu gece, yani 8 Ekim Cumartesi gecesinde yapılacak.

Roket, Intelsat firması için Galaxy 33 ve Galaxy 34 adlı iki telekomünikasyon uydusunu taşıyacak ve Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Space Launch Complex 40'tan (SLC-40) fırlatılacak.

İlk Fırlatma Neden İptal Edildi?

Perşembe günkü önceki fırlatma girişiminde, kalkıştan sadece 30 saniye önce iptal edilmek zorunda kalındı ve SpaceX CEO'su Elon Musk daha sonra Twitter'da sorunun küçük bir helyum sızıntısı olduğunu duyurdu. Şirket daha sonra hem roketin hem de iki uydunun iyi durumda olduğunu ve bugün fırlatılmaya hazır olacağını doğruladı.

Şirket genellikle yükleri dağıtmak için çok düzgün bir sistem kurduğundan, SpaceX fırlatmalarının teknik sorunlar nedeniyle iptal edilmesi bu günlerde nadir hâle geldi ancak bu hafta dört astronotun bir Falcon 9 kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılması gibi bir başarı gerçekleşmesine rağmen herhangi bir karmaşık teknolojiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Fırlatmayı Nasıl İzleyebiliriz?

SpaceX, G-33/G-34 fırlatmasını canlı yayınlayacak, böylece istediğiniz yerden izleyebileceksiniz. Fırlatma Türkiye saati ile bu gece 02:05'te gerçekleştirilecek. Fırlatmadan önceki son hazırlıkları, havalanmayı, ardından etapların ayrılmasını izleyebilecek ve uyduların nihai konuşlandırılmasından haberdar olabileceksiniz. Ayrıca Atlantik Okyanusu'nda bekleyen A Shortfall of Gravitas drone gemisine inecek olan roketin ilk aşama güçlendiricisinin yakalanması da her zamanki gibi heyecan verici olacak.

Canlı yayını izlemek için SpaceX'in YouTube kanalına gidebilir veya hemen yukarıdaki yayın linkini kullanabilirsiniz. Canlı yayın fırlatmadan yaklaşık 15 dakika önce başlayacak, yani saat 01:50 civarında olacak.