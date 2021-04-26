SpaceX Kapsülünde Uzay Çöpü Gerilimi: Az Kalsın Çarpıyordu

SpaceX kapsülünde uzay çöpü gerilimi yaşandı. SpaceX'e ait Crew Dragon kapsülünün yakınlarından geçen bir enkaz parçası az kalsın astronotlara çarpıyordu. SpaceX'in kontrol merkezinde fark edilen uzay enkazı, büyük bir soruna yol açmadı. Ancak gök bilimciler çarpışma riski hakkında uyarıyor.

Geçtiğimiz gün SpaceX tarafından gerçekleştirilen Crew-2 görevinin astronotları, fırlatılmalarının ardından bir parça uzay enkazının Crew Dragon kapsüllerinin yanından beklenmedik bir şekilde geçtiğini ve bir süre boyunca gerilim yaşadıklarını söyledi.

Astronotlar fırlatma sonrasında uykuya hazırlanırken, birkaç dakika boyunca büyük bir endişe yaşadılar. California'daki SpaceX karargahındaki görev kontrolörleri, bir uzay enkazının kapsülün önünden geçeceği konusunda mürettebatı uyardı. Astronotlara uzay kıyafetlerini giymeleri, koltuklarına geri dönmeleri ve koruyucu vizörlerini indirmeleri söylendi.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

Uzay çöpü SpaceX kapsülünde gerilim yarattı

Artan sayıda roket fırlatma ve uydu yüzünden -özellikle SpaceX'in Starlink sistemi gibi yörüngedeki takımyıldızların çoğalmasıyla- alçak Dünya yörüngesi çöplüğe döndü. Eski roket parçaları ve kullanılmayan uydu gibi enkazlar giderek daha dağınık hale geliyor.

Hatta futbol sahası büyüklüğünde olan Uluslararası Uzay istasyonu, bir parça uzay molozundan kaçınmak için yörüngesini periyodik olarak değiştirmek zorunda kalıyor. Dünya'daki uzmanlar ise çarpışma riski hakkında endişelerini defalarca dile getirdi.

Ne kadar büyüklükte olduğu bilinmeyen çöp, uzay istasyonuna giden mürettebat için de büyük tehlike oluşturdu. Ancak enkazın Crew Dragon'u ıskalaması muhtemel görünüyordu ve yoldan çekilmek için herhangi bir acil manevraya ihtiyaç duyulmadı.

Yine de enkazın tam konumu ve yörüngesindeki belirsizlik nedeniyle, uzay kıyafetlerinin giyilmesi tavsiye edildi. Bu enkaz, uzay aracıyla çarpışırsa ekstra bir koruma seviyesi sunacaktı.

SpaceX karargahı tarafından takip edilen ve en yakın noktasında bile Crew Dragon kapsülü için tehdit oluşturmayan enkaz, sorun yaratmadan geçti. Mürettebat üyeleri ise tekrardan uyumaya hazırlandılar.

1957'de Sputnik-1 ile başlayan uzay çağından itibaren binlerce roket uzaya fırlatıldı. Bu roketlerin yörüngeye yerleştirdiği uydu sayısı da 8 bin 950 gibi yüksek bir rakamı bulmayı başardı. Ancak bu roketler ve uydular yörüngeye ulaştıktan sonra birçok parçasını serbest bıraktı.

Yörüngede yer alan uydulara irili ufaklı maddeler çarpsa bile hasar oluşabiliyor. Bu hasarlar çoğu zaman uyduların kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanıyor ve yeni çöpler ortaya çıkıyor.