SpaceX Kapsülünde Uzay Çöpü Gerilimi: Az Kalsın Çarpıyordu

SpaceX kapsülünde uzay çöpü gerilimi yaşandı. SpaceX'e ait Crew Dragon kapsülünün yakınlarından geçen bir enkaz parçası az kalsın astronotlara çarpıyordu. SpaceX'in kontrol merkezinde fark edilen uzay enkazı, büyük bir soruna yol açmadı. Ancak gök bilimciler çarpışma riski hakkında uyarıyor.

Geçtiğimiz gün SpaceX tarafından gerçekleştirilen Crew-2 görevinin astronotları, fırlatılmalarının ardından bir parça uzay enkazının Crew Dragon kapsüllerinin yanından beklenmedik bir şekilde geçtiğini ve bir süre boyunca gerilim yaşadıklarını söyledi.

Astronotlar fırlatma sonrasında uykuya hazırlanırken, birkaç dakika boyunca büyük bir endişe yaşadılar. California'daki SpaceX karargahındaki görev kontrolörleri, bir uzay enkazının kapsülün önünden geçeceği konusunda mürettebatı uyardı. Astronotlara uzay kıyafetlerini giymeleri, koltuklarına geri dönmeleri ve koruyucu vizörlerini indirmeleri söylendi.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK