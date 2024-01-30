Spec Ops: The Line, Steam'de Satıştan Kaldırıldı!
Çıktığı dönemin en popüler oyunlarından Spec Ops: The Line, Steam'de satıştan kaldırıldı. İşte detaylar!
Spec Ops: The Line çıktığı dönemin en önemli oyunlarından birisi ancak bugün oynamak isteyenler için oyunu PC'de oynamak zor bir hâl almaya başladı.
Hikâyesiyle ön plana çıkan askerî nişancı oyunu Spec Ops: The Line, bugün hiçbir uyarı yapılmadan Steam'den kaldırıldı ancak diğer PC mağazalarında ve geriye dönük uyumlu olduğundan ötürü Xbox'ta hâlâ mevcut.
Spec Ops: The Line Artık Satın Alınamıyor
Spec Ops: The Line has been delisted from Steam https://t.co/DDxVUaOaWi— Wario64 (@Wario64) January 29, 2024
still available on Xbox Store and other PC 3rd party stores pic.twitter.com/JIW8JgitGv
Oyunun Steam'den satıştan kaldırılması ilk olarak Wario64 tarafından fark edildi ve X'te konuya dair bir paylaşımda bulundu. Şu anda Spec Ops: The Line'ın Steam sayfasına giderseniz, oyunu satın alamadığınızı göreceksiniz ve "Spec Ops: The Line artık Steam mağazasında mevcut değil." ibaresiyle karşılaşacaksınız.
Oyunların Steam'den kaldırılması alışılmadık bir durum değil ancak Spec Ops: The Line'ın eleştirel beğenisi ve tarihsel önemi göz önüne alındığında bu durum dikkat çekici. Öyle ki yıllar sonra bile birçok oyuncu zamanında şans vermediğinden dönüp oyunu oynuyor veya oynamayı planlıyordu.
Yayıncı 2K şimdilik konuya dair bir açıklama yapmış değil ancak oyuna resmî mağazalar üzerinden ulaşmak isteyenler için GOG platformu üzerinden hâlâ satışta olduğunu belirtelim.
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