Spec Ops: The Line, Steam'de Satıştan Kaldırıldı!

Spec Ops: The Line çıktığı dönemin en önemli oyunlarından birisi ancak bugün oynamak isteyenler için oyunu PC'de oynamak zor bir hâl almaya başladı.

Hikâyesiyle ön plana çıkan askerî nişancı oyunu Spec Ops: The Line, bugün hiçbir uyarı yapılmadan Steam'den kaldırıldı ancak diğer PC mağazalarında ve geriye dönük uyumlu olduğundan ötürü Xbox'ta hâlâ mevcut.

