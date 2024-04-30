Hayat Kolaylaştıran Karcher Teknolojileri Anneler Günü'nde Sizleri Bekliyor

Teknoloji gündelik işlerde bize yardımcı olmaya ve hayatımızı kolayalştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışan markaların başında ise kuşkusuz Karcher geliyor. Şirket bir süredir ülkemizde çeşitli temizlik ürünleri ile varlığını sürdürüyor. Şimdi ise bu ürünler, Anneler Günü’nde hediye almak isteyenleri bekliyor.

Annenizi Karcher ile Tanıştırın Hayatını Teknoloji ile Kolaylaştırın

Eğer siz de Anneler Günü için hayat kolaylaştıran teknolojilerden birini satın almayı düşünüyorsanız Karcher geniş ürün yelpazesi ile sizlere yardımcı olmak için burada. SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi, VC 6 Cordless OurFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge ya da WV 6 PLUS Cam Temizleme Makinesi ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizleyici:

Zemin başlığına ve sürekli olarak yeniden doldurulabilen, çıkarılabilir su deposuna sahip olan Karcher SC 4 EasyFix , rahat ve kesintisiz buharlı temizlik sağlar. İki kademeli buhar düzenlemesi sayesinde buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir.

Geniş aksesuar yelpazesi sayesinde fayansları, ocakları, davlumbazları ve en küçük boşlukları bile hızlı bir şekilde temizler. Kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve evin hemen hemen her yerinde kullanılabilir. Derinlemesine temizlik sağlar ve tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin %99,99'unu temizler.

Karcher VC 6 Cordless OurFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge:

50 dakikaya kadar çalışma süresiyle maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Güçlü 250 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını sağlar. LED ışıklı ve motorlu zemin başlığı sayesinde sert zeminleri ve halıları kolayca temizler.

Motorlu mini turbo başlığı döşemeli mobilyalar ve şilteler için idealdir. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. Ergonomik tasarımı sayesinde tüm mobilyaların altına rahatlıkla ulaşılabilir. 3 kademeli pil göstergesi ve düşük çalışma sesi evcil hayvanları rahatsız etmez.

Karcher WV 6 PLUS Cam Temizleme Makinesi:

Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında cam temizliğini kolaylaştırır ve üç kat daha hızlı hale getirir. Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeleri yok eder ve parlak, ışıltılı bir cam temizliği sağlar. Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygun olarak kullanılabilir.

Haznesi, kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde boşaltılabilir. Düşük seviyede çalışma sesiyle kullanım konforu sağlar. 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrüyle kesintisiz temizlik sağlar ve pil şarj göstergesi pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir.

Anneniz için seçtiğiniz Karcher ürünlerini fiziksel mağazalardan veya buraya tıklayarak resmi internet sitesinden online sipariş ile temin edebilirsiniz.