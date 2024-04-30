Influencerlara Kötü Haber: Instagram Algoritması Tamamen Değişiyor!

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, büyük takipçilere sahip içerik oluşturucu hesapların platformda en fazla erişimi elde ettiğini söylüyor. Bundan dolayı önümüzdeki birkaç ay içinde uygulanacak bir dizi yeni değişiklikle tüm içerik oluşturucularına eşit erişim uygulayacak.

Yeni uygulamaya göre Instagram, sosyal ağdaki daha küçük, orijinal içerik oluşturucuların içeriklerini daha iyi öne çıkarmak için sıralama sistemlerinde birkaç değişiklik sağlanacak.

Küçük Hesaplar Nasıl Daha Fazla Etkileşim Alacak?

Platform, daha küçük içerik oluşturuculara daha fazla etkileşim sağlayacak. Yani önerilerdeki yeniden gönderileri orijinal içerikle değiştirecek ve yeniden yayınlanan içeriğe etiketler ekleyecek. Böylelikle eşit bir sıralama değişikliği sağlamayı amaçlayacak.

İnsanlar içerikle etkileşime girdikçe, en iyi performans gösteren Reels biraz daha geniş bir kitleye gösterilecek, ardından bunların en iyileri daha da geniş bir gruba gösterilecek ve bu şekilde devam edecek.

Ayrıca şirket, önümüzdeki aylarda, diğer kullanıcılara ait kendi oluşturmadıkları veya geliştirmedikleri içerikleri tekrar tekrar yayınlayan hesapların önerilerde gösterilmeyeceğini de belirtti.