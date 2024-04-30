Tesla Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Elon Musk Zor Durumda!

The Information ve Electrek'in bildirdiği yeni e-postaya göre Tesla işten çıkarmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 14.000 çalışanının işine son verildiği açıklanmıştı. Hatta bu işten çıkarmalardan sonra bir çalışan evinin kirasını bile ödeyemediğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Görünen o ki %10'luk işten çıkarmalardan sonra Tesla'da yönetici kadrosundan ve Supercharger ekibinden de işten çıkarmalar yapılacak. Söylenene göre kıdemli yöneticiler arasında bulunan Rebecca Tinucci ve yönettiği 500 kişilik ekibinin büyük birçoğu, Salı günü şirketten ayrılacak.

Tesla'daki İşten Çıkarmalar Tam Gaz Devam Ediyor

Elon Musk'ın dün gece yönetici kadrosuna attığı e-postada, ekiplerinde yer alan çalışanlar arasında verimi düşük, gerekli testleri geçemeyen çalışanların işten çıkarılacağını söyledi.

Bloomberg'e göre bu işten çıkarmaların tam boyutu bilinmese de toplam çıkarılan çalışan oranının %20'ye kadar yükselebileceğini bildirdi. Bu da 20.000'den fazla çalışanın ekipten çıkarılacağı anlamına geliyor.

İş çıkaralacak kişilerden birisi de Model S, 3 ve Y'nin program yönetici olarak 10 yıldan uzun bir süredir çalışan Daniel Ho. Bu son işten çıkarmalara bakılırsa, hem kıdemli hem de senelerdir Tesla'da çalışan isimlerin bu listede yer alması Tesla için kötü sonuçlar doğurabilir.

Rekabetin artması, talebin azalması ve fiyat düşüşleri Tesla'nın son zamanlarda zorlanmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra otopilot özelliği yüzünden yaşanan istenmeyen durumlardan kaynaklı birçok soruşturmayla uğraşması da cabası.