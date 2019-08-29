Spider-Man: Far From Home'da Tom Holland'ın Yerine Tobey Maguire Geçti!

Spider-Man: Far From Home filminde Tom Holland yerine eski Peter Parker’ımız Tobey Maguire’ı izlemek ister miydiniz? Cevabınız evetse, size güzel bir haberimiz var. Aldo Jones adındaki bir YouTuber, deepfake yöntemi ile Holland’ın yüzünü Maguire ile değiştirdi. E haliyle ortaya da bir hayli ilginç görüntüler çıktı. Hadi gelin izleyelim.

Spider-Man evreni şu sıralar oldukça hareketli günlerden geçiyor. Bildiğiniz üzere Disney ve Sony arasındaki ortaklık, finansal anlaşmazlıklar nedeniyle sona ermişti. Eğer önümüzdeki dönemde aksi bir gelişme yaşanmazsa, bundan sonra Spider-Man’i Marvel filmlerinde görmeyeceğiz.

YouTuber Aldo Jones, Spider-Man’in geleceğini kara kara düşünen Marvel hayranlarının kafalarını dağıtmak için çok ilginç bir video hazırladı. Son dönemin popüler teknolojilerinden deepfake ile halihazırda ünlü karaktere hayat veren Tom Holland’ın yüzünü Tobey Maguire ile kaplayan Jones, bu ilginç videoyu YouTube kanalından takipçileriyle paylaştı.

İşte o video…

Ortaya çıkan iş oldukça tuhaf; ancak bir o kadar da gerçek görünüyor. Tabii, Holland’ın sesi üzerine Maguire’ın yüzünü görmek biraz tuhaf ama yine de ilgi çekici.

Marvel hayranlarının bileceği üzere Maguire, orijinal Spider-Man üçlemesinde Peter Parker karakterine hayat vermişti. Hatta 2004 yapımı Spider-Man 2, hala birçokları tarafından en iyi Spider-Man filmi olarak gösteriliyor.

Öte yandan Disney ve Sony’nin yollarını ayırması, Tom Holland’ın rolünü etkilemeyecek. Yani ünlü yıldızı Spider-Man karakterinde izlemeye devam edeceğiz. Tabii, Sony’nin yarattığı sinematik evrende.

Holland’ı beşinci kez Spider-Man kostümüyle izlediğimiz Spider-Man: Far From Home, dünya çapında 1,1 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti.