Spotify, Son Üç Ayda Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Günümüzde müzik dinlemenin en kolay ve uygun fiyatlı hali Spotify,2 2024'ün son üç ayında ne kadar para kazandığını açıkladı. Son 90 günlük performansıyla yılın geri kalanını aratmayan şirket, böylelikle 17 yıllık tarihinde ilk defa bir yılın tamamını kar ederek kapattı. İşte Spotify'in son üç ayda kazandığı para!

Spotify Kullanıcı Sayısı

Spotify, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 35 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu sayede toplam kullanıcı sayısı bir önceki yıla gre yüzde 12'lik bir artış gösterdi ve 675 milyona ulaştı. Spotify'ın ücretli abone sayısı 240 milyondan 263 milyona yükseldi.

Şirketin bu süreçte elde ettiği toplam kar ise yaklaşık 509 milyon dolar oldu. 2024 yılının tamamında elde ettiği kar ise 1,495 milyar dolar. Şirketin 2024'te müzik ve endüstrisine 10 milyar dolar üzerinde ödeme yaptığını da göz önünde bulundurursak bu para oldukça büyük.

Bu şirketin ilk kez her çeyreğinde kar açıklayarak tam bir yılı kar ederek tamamladığı yıldı. Üstelik bu sadece başlangıç. Spotify'ın kazançları yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen ve kullanıcılara yüksek ses kalitesi veren HiFi aboneliği ile daha da artabilir.

Henüz Türkiye fiyatı bilinmeyen bu özelliğin fiyatı standart paketlere göre daha pahalı olacak. Spotify'ın bugüne kadar hiç bir yılın tamamında kar etmediği düşüncesi sizi şaşırtabilir. Ancak yasal yollarla müzik dinlemek geçtiğimiz yıllar içerisinde popülerleşen bir kavram oldu.

İnsanlar öncesinde şarkıları korsan indiriyor, yasal yollarla dinlemek isteyenler ise iTunes gibi mağazalardan satın alıyordu. Ancak abonelik servisleri geçtiğimiz yıllarda her şeyi değiştirdi ve işleri kolaylaştırdı. Spotify'in ise çok daha başarılı yıllar geçirmesi bekleniyor.