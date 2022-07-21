Spotify'ın En Kullanışlı Özelliklerinden Biri YouTube Müzik'e Geliyor

Google Play Müzik kullanımdan kaldırıldığından beri YouTube Müzik, müziğin çalmayı durduracağı bir zaman belirleme özelliği de dâhil olmak üzere sevilen bir dizi eski özellikten yoksundu. Google, bunun çok talep edilen bir seçenek olduğunu kabul ediyor gibi görünüyor ve yeni kanıtlar bu özelliğin geri dönüşüne dair ipuçları veriyor.

YouTube Müzik uygulamasının en son sürümü (v5.16), Google'ın uygulamanın Android sürümü için bir uyku zamanlayıcısı geliştirdiğini gösteren kod dizeleri içeriyor. 9to5Google tarafından tespit edildiği üzere uyku zamanlayıcısı, oynatma kontrollerinde bir alt sayfa olarak görünecek.

Uyku Zamanlayıcısı Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Uyku zamanlayıcısı muhtemelen zamanlayıcıyı beş dakika uzatma veya tamamen iptal etme seçenekleriyle birlikte kalan süreyi gösterecek. Uyku zamanlayıcı, Spotify dâhil olmak üzere en iyi müzik servislerinin çoğunda zaten mevcut olan en kullanışlı özelliklerden biri.

Kullanıcılar birkaç yıl önce YouTube Müzik'e geçmeden önce bu özellik Google Play Müzik'te de mevcuttu. Google'ın geçişten sonra bu özelliği kaldırması ve bugüne dek yeniden eklememesi bir bakıma garip. Uyku zamanlayıcısı, yatmadan önce müzik dinlemek istiyorsanız ancak telefonunuzun siz uyanana kadar müzik çalmaya devam etmesini istemiyorsanız oldukça önemli bir özellik.

Şimdilik özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belirsiz ama gelecek olan güncellemelerden birinde göreceğiz gibi görünüyor.