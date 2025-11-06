Beklenen Özellik Geldi: Spotify Artık 'Wrapped'ı Her Hafta Sunuyor!

Dünyanın en popüler müzik paylaşım ağlarından Spotify, geçtiğimiz saatlerde kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bir özelliği nihayet hayata geçirdi. Platformun "Dinleme İstatistikleri" adını verdiği yeni özellik kullanıcılara artık haftalık bazda dinleme verileri sunacak. İşte detaylar!

Spotify'ın Haftalık Dinleme İstatistikleri Neler Sunacak?

Bildiğiniz üzere Spotify kullanıcıları dinleme alışkanlıklarını takip etmek için şimdiye kadar genellikle Last.fm gibi harici servislere başvuruyor veya platformun her yıl merakla beklenen kişiselleştirilmiş özeti olan Wrapped'ı beklemek zorunda kalıyordu.

Kısa bir süre önce kullanıma sunulan yeni özellik ise bu durumu kökten değiştirebilecek gibi görünüyor. Nitekim kullanıcılar artık her hafta oluşturulan dinleme istatistikleri sayesinde yıl sonunu beklemeye gerek kalmadan en çok dinlediği sanatçıları ve şarkıları düzenli olarak görebilecek.

Haftalık özetler en çok dinlediğiniz sanatçılar ve şarkıların yanı sıra bir kilometre taşına ulaşma veya yeni bir keşif gibi özel verileri da içerecek. Platform ayrıca bu istatistiklerle birlikte dinleme alışkanlıklarınıza uygun bir çalma listesi oluşturma seçeneği de sunacak.

Bununla birlikte tıpkı Wrapped özetleri gibi bu verileri de Instagram veya WhatsApp üzerinden paylaşabilecek ayrıca, Spotify'ın yeni mesajlaşma özelliği aracılığıyla doğrudan arkadaşlarınıza da gönderebileceksiniz.

Dinleme İstatistiklerine Nasıl Erişilir?

Bu yeni ve kullanışlı özelliğe ulaşmak da oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek haftalık dinleme özetlerinize kolayca erişebilirsiniz.

Profil resminize dokunun Dinleme İstatistikleri" sekmesine giriş yapın. Burada haftalık özetlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Dinleme İstatistikleri özelliği şu anda dünya genelinde 60’tan fazla ülkede hem ücretsiz hem de Premium aboneleri için kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Bu nedenle haftalık özetlerinizi henüz görüntüleyemiyorsanız birkaç hafta da beklemeniz gerekebilir.

Peki siz Spotify'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.