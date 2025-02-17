Spotify, Yüksek Kaliteli Müzik Platformu Sözünü 4 Yıldır Tutamadı

En popüler müzik platformlarından Spotify, 2021 yılında yaptığı duyuruda CD kalitesinde, kayıpsız ses akışı vaat eden HiFi için halen bir adım atmış değil. Rakipleri Apple ve Amazon ek bir ücret ödemeden kayıpsız müzik keyfi sunarak öne çıkarken Spotify halen müzikseverlerin sabrını sınıyor.

Spotify'ın kayıpsız ses deneyimini hayata geçirme planları neredeyse beş yıl öncesine dayanıyor. Lansman tarihine dair hiçbir bilgi yok ortada. HiFi hizmeti piyasaya sürülürse, ilk etapta tüm bölgelere eş zamanlı ulaşması beklenmiyor ve belirli pazarlarla sınırlı olarak kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

Spotify Connect uyumlu cihazların bu özelliğe aynı anda erişim sağlamaması da olası. Örneğin, bazı akıllı hoparlörler ve oyun konsolları diğerlerine göre daha erken destek alabilir. Ama asıl soru... ne zaman?

Üstün Kaliteli Müzik Keyfi: HiFi

Spotify HiFi'nin temel vaadi, kullanıcılara CD kalitesinde, kayıpsız ses deneyimi sunmak. Yani müziklerinizin orijinal kayıt kalitesine yakın bir şekilde duyulması hizmeti masada. Tabii böyle bir özellikten faydalanmak için cihazınızın Spotify Connect desteğine sahip olması önemli.

Bluetooth bağlantısıyla dinleyeceğiniz müziklerde ses kalitesi kaybı yaşayabilirsiniz. Kayıpsız formatın sunduğu detaylı ses, sıkıştırılmış formatlarda duyulamayan ince ayrıntıları gün yüzüne çıkaracak ama bu deneyim, kullandığınız kulaklık veya hoparlör kalitesine de bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Spotify'ın devasa, 100 milyondan fazla şarkı içeren kataloğunun ne kadarının HiFi formatında sunulacağı belli değil. Büyük plak şirketlerine ait popüler parçaların HiFi versiyonlarının hizmete dahil edilmesi ihtimali masada.

Küçük Çaplı Sanatçılar Dahil Olacak Mı?

Büyük plak şirketleri bir kenara, peki küçük etiketlerin veya eski kayıtların bu listeye girmesi konusunda ne biliyoruz? Cevap: Hiçbir şey. Bu yapımların HiFi ile lisanslanıp lisanslanmayacağı belli değil. Spotify CEO'su Daniel Ek, gecikmenin büyük ölçüde bu konulardan kaynaklandığını dile getiriyor.

HiFi projesinde mutlu sona ulaşılana kadar Spotify başka yeniliklerle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Her sene gerçekleşen Spotify Wrapped etkinliği, yapay zeka destekli DJ ve popüler Daylist özelliği bu doğrultudaki kullanıcı deneyimi odaklı güncellemeler arasında. Spotify bunlara odaklanırken yıllar önce sözünü verdiği HiFi'yi gerçekleştirmekte zorlanıyor gibi.

Beklenen kayıpsız ses akışı, belirli pazarlarda ve uyumlu cihazlarda öncelikle sunulacak, o yüzden kullanıcıların sabırlı olması gerekiyor.