Televizyon tarihinin en iyi yapımları arasında kabul edilen Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan ekranlara geri dönüyor. Adı sektörün efsaneleri arasında yer alan usta isim, Apple TV+'da yayınlanacak bir bilim kurgu projesiyle karşımıza çıkacak ve başrolde tanıdık simalara yer verecek. İşte detaylar!

Breaking Bad ve Better Call Saul'un Yaratıcısından Bilim Kurgu Dizisi Geliyor!

2008 yılında başlayan Breaking Bad macerasını 2022'de final yapan Better Call Saul ile noktalayam Vince Gilligan, yeni projelere yelken açtı. Bu doğrultuda Apple ile anlaşan Gilligan, şirketin Netflix ve Disney+'a rakip olan ama ne yazık ki ülkemizde kullanılamayan platformu Apple TV+ için bir bilim kurgu dizisi çekecek.

Dizinin başrolünde ise yine tanıdık bir isim yer alacak. Better Call Saul'da Kim Wexler karakterini canlandıran Rhea Seehorn, şimdilik adı bilinmeyen dizinin ana karakteri olacak. Gilligan, yeni dizisini özellikle Seehorn için yazdığını belirtti.

Seehorn'un Better Call Saul'daki karakterinden çok farklı bir rol üstleneceğini vurgulayan Gilligan, "Rhea, bu dizide iyi olmaya çalışan, biraz yaralı ama yine de bir kahraman olan bir karakteri canlandırıyor. Onunla çalışmak her zaman bir zevk." dedi. Aslında bu proje bir süpriz değil.

Apple, 2022'de başarılı yapımcı ile anlaşarak projeyi kendi platformu için satın aldı. Çekimler ise ancak geçtiğimiz yıl başladı. Buradaki en son gelişme ise Vince Gilligan'ın diziyi Rhea Seehorn için yazdığını açıklaması oldu. Pek çok kişi ise bu açıklamayı dizinin çıkış tarihinin yakın olmasına bağladı. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bildiğiniz üzere Breaking Bad ve Better Call Saul tempo itibariyle oldukça yavaş diziler. Bu nedenle aradığınız aksiyon ve heyecan dolu bir bilim kurgu dizisi ise muhtemelen bu dizi sizi heyecanlandırmayacak. Ancak bu iki diziyi ve temposunu seven izleyiciler şimdiden heyecanla dizinin çıkmasını bekliyor.