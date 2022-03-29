Spotify, Podcast'ler İçin Yeni Özelliğini Test Ediyor

TechCrunch'a göre Spotify, uygulamada podcast'lern keşfedilebilirliğini geliştirmek için TikTok tarzı dikey bir podcast ana sayfası özelliği test ediyor.

Aşağıda Twitter'dan paylaşılan videoda gösterildiği gibi yeni özellik kullanıcılara podcast'lerin 60 saniyelik kliplerini dikey olarak sunuyor. Gelen bilgilere göre hangi kliplerin gösterileceği otomatik olarak seçebilmesi için 100.000 saatlik ses üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenme modeli kullanılıyor.

Spotify, bu özelliğin şirketin geçen yaz Podz'u yaklaşık 49 milyon dolara satın aldığında elde ettiği teknolojiye dayandığını söylüyor. Bu girişim, TikTok tarzı dikey kaydırma formatı kullanarak podcast keşfi sorununu çözmek için "sesli haber akışı"nın ortaya çıkmasını sağladı ve bunu özellikle yenilikçi kılan şey, kendi kliplerini üretmek için kullandığı öğrenme teknolojisi.

Özelliğin test edildiği bölgelerde uygulamadaki özel bir "Podcast'ler" düğmesi kullanıcıları dikey podcast sayfasına götürecek. Burada ilgili ses klibi oynatılırken podcast'in kapak resmi de görüntülenebilecek. Klip oynatılırken, podcast'te söylenen şeyler ekrana yazı olarak yansıtılıyor. Oynat tuşu kullanıcıların podcast'i dinlemeye devam etmesini sağlarken, artı düğmesi kullanıcıların bu podcast bölümünü oluşturabildiği listelere eklemeye yarıyor.

Spotify'ın Yeni Podcast Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Spotify, TechCrunch'a Podz'dan edindiği teknolojiyi test ettiğini doğruladı ancak özelliğin genel sürümü için bir yol haritası sunmadı.

Bir sözcü "Spotify'da, kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açıyor ve diğerleri sadece önemli bir öğrenme görevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka haberimiz yok." dedi.

Spotify, Apple'ın podcast alanındaki tarihsel baskınlığına meydan okumak amacıyla son birkaç yıldır podcast'lere yoğun bir şekilde odaklanıyor. Spotify ayrıca orijinal podcast içeriği üzerinde çalışıyor ve 2019'dan beri birçok tanınmış podcast'i satın aldı.