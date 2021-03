S.T.A.L.K.E.R. 2'den Yeni Haberler Var: Son Durum Nedir?

GSC Game World, halen geliştirilmekte olan oyun için yeni bir video yayınladı. Bu video ile S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni haberler gün yüzüne çıktı. Bakalım oyunun son durumu nedir?

S.T.A.L.K.E.R. 2 2010 yılı içerisinde duyurulmuştu. Ancak ortaya atılan iddialar ışığında GSC Game World stüdyosunun sahibi Sergiy Grygorovych'in geliştirilme sürecinden memnun olmaması, projeye yeteri kadar yatırımın yapılmaması, stüdyo içi anlaşmazlıklar veya finansal problemler nedeniyle geliştirilme aşaması 2012 yılında durdurulmuş ve çok geçmeden de iptal edilmişti. Aradan geçen altı yılın ardından 2018 yılının Mayıs ayı içerisinde, GSC Game World Twitter hesabı üzerinden oyunun yeniden geliştirilmekte olduğu duyurulmuştu.

Geçtiğimiz sene içerisinde GSC Game World tarafından paylaşılan detaylar ışığında birinci kişi bakış açısı, simülasyon ve korkunun yoğunu bir atmosfer ile daha önceden görmediğimiz bir karışımı olacak S.T.A.L.K.E.R. 2, Chernobyl ihraç bölgesinde geçen çizgisel olmayan bir hikaye sunacak. Eski yerlerin yanı sıra yeni yerler de göreceğimiz senaryonun akışı boyunca seçimler de yapacakmışız ve bu seçimler hem kısa vadeli hem de küresel sonuçlara etki edecek.

S.T.A.L.K.E.R. 2'den Yeni Haberler Neler?

Yakın bir zaman önce ise geliştirici stüdyo, Shadow of Chernobyl’i kutlama babın yeni bir video daha paylaştı. Verilen yeni detaylara bakacak olursak, oldukça detaylı bir tasarıma sahip olması için büyük bir çaba harcanan Zone isimli tehlikeli bir bölgede geçecek olan oyunda, birkaç farklı gruptan insan görecekmişiz. Bu gruplardan, bahsedilene göre bir tanesi Duty ve diğeri de Freedom olacakmış. Bir grup bölgenin özgürce yayılıp büyümesini isterken, diğeri de tam aksi için ölümü bile göze almış durumdaymış. Ne var ki ikisi arasında hiçbir zaman bir uzlaşmanın mümkün olmayacağı söyleniyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında, S.T.A.L.K.E.R. 2 oyununda otuzun üzerinde silah olacağı ve her silah için farklı özelleştirmeler olacağı için hem farklılık hem de modifikasyon çeşitliliği göz doyurucu ölçüde olacakmış. Aynı çeşitliliğin karakter tarafında olacağından da bahsediliyor. Öyle ki, her bir karakterin kendisine has görünüşünün olması isteniyormuş. Hiçbir karakter bir diğerini andırmayacakmış, ki bir bölümde bu kısaca gösteriliyor ve ne kadar farklı alternatif sunulacağını görme fırsatımız oluyor.

Halihazırda PC ve Xbox Series için geliştirilmekte olan S.T.A.L.K.E.R. 2 için halen birçok bilinmez söz konusu. Ancak GSC Game World, yakın zamanda daha fazla detayın bizlere sunulacağını söylüyor. Gelişmeleri yakından takipte olacağız.