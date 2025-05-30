Call of Duty Oyunları Steam'de İndirime Girdi! İşte Fiyat Listesi
Steam'de Call of Duty oyunlarını kapsayan Activision yayıncı indirimleri başladı. Birçok FPS oyunu düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren oyunlar...
Steam'de Zombiler vs. Vampiler Festivali devam ediyorken efsane Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision için yayıncı indirimleri başladı. Böylelikle popüler FPS oyunları için fiyatlar düştü. Peki kampanyaya dahil edilen yapımlar hangileri? İşte indirimli fiyat listesi!
Steam'de Call of Duty Oyunları İndirime Girdi
İndirimlerle birlikte Call of Duty: Modern Warfare 3'ün fiyatı 69.99 dolardan 34.99 dolara düştü. Yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Call of Duty: Modern Warfare ise 59.99 yerine 19.79 dolara satılıyor. Diğer oyunların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam'de indirime Call of Duty oyunları şu şekilde sıralandı;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|69.99 dolar
|34.99 dolar (-50%)
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|69.99 dolar
|27.99 dolar (-60%)
|Call of Duty: Modern Warfare
|59.99 dolar
|19.79 dolar (-67%)
|Call of Duty: Vanguard
|59.99 dolar
|23.99 dolar (-60%)
|Call of Duty: Black Ops 3
|59.99 dolar
|19.79 dolar (-67%)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|59.99 dolar
|19.79 dolar (-67%)
|Call of Duty: Ghosts
|59.99 dolar
|19.79 dolar (-67%)
|Call of Duty: Black Ops (ROW)
|39.99 dolar
|19.99 dolar (-50%)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|59.99 dolar
|19.79 dolar (-67%)
Activision yayıncı indirimleri 6 Haziran'da sona erecek.
İndirime giren diğer oyunlarsa şu şekilde;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Diablo 4
|49.99 dolar
|27.49 dolar (-45%)
|The Last of Us Part I
|59.99 dolar
|29.99 dolar (-50%)
|Detroit: Become Human
|31.99 dolar
|9.59 dolar (-70%)
|Football Manager 2024
|39.99 dolar
|9.99 dolar (-75%)
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|14.99 dolar (-75%)
|Dead Island 2
|37.49 dolar
|14.99 dolar (-60%)
|Assassin's Creed Origins
|47.99 dolar
|7.19 dolar (-85%)
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız oyun veya oyunlar var mı? Yorumlarda buluşalım!