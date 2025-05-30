Call of Duty Oyunları Steam'de İndirime Girdi! İşte Fiyat Listesi

Steam'de Zombiler vs. Vampiler Festivali devam ediyorken efsane Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision için yayıncı indirimleri başladı. Böylelikle popüler FPS oyunları için fiyatlar düştü. Peki kampanyaya dahil edilen yapımlar hangileri? İşte indirimli fiyat listesi!

Steam'de Call of Duty Oyunları İndirime Girdi

İndirimlerle birlikte Call of Duty: Modern Warfare 3'ün fiyatı 69.99 dolardan 34.99 dolara düştü. Yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Call of Duty: Modern Warfare ise 59.99 yerine 19.79 dolara satılıyor. Diğer oyunların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de indirime Call of Duty oyunları şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Call of Duty: Modern Warfare 3 69.99 dolar 34.99 dolar (-50%) Call of Duty: Modern Warfare 2 69.99 dolar 27.99 dolar (-60%) Call of Duty: Modern Warfare 59.99 dolar 19.79 dolar (-67%) Call of Duty: Vanguard 59.99 dolar 23.99 dolar (-60%) Call of Duty: Black Ops 3 59.99 dolar 19.79 dolar (-67%) Call of Duty: Black Ops Cold War 59.99 dolar 19.79 dolar (-67%) Call of Duty: Ghosts 59.99 dolar 19.79 dolar (-67%) Call of Duty: Black Ops (ROW) 39.99 dolar 19.99 dolar (-50%) Call of Duty: Infinite Warfare 59.99 dolar 19.79 dolar (-67%)

Activision yayıncı indirimleri 6 Haziran'da sona erecek.

İndirime giren diğer oyunlarsa şu şekilde;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Diablo 4 49.99 dolar 27.49 dolar (-45%) The Last of Us Part I 59.99 dolar 29.99 dolar (-50%) Detroit: Become Human 31.99 dolar 9.59 dolar (-70%) Football Manager 2024 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 14.99 dolar (-75%) Dead Island 2 37.49 dolar 14.99 dolar (-60%) Assassin's Creed Origins 47.99 dolar 7.19 dolar (-85%)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız oyun veya oyunlar var mı? Yorumlarda buluşalım!