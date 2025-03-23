Bu Oyun Zirveyi Bırakmıyor! Steam, Türkiye'de En Çok Satanları Açıkladı

En popüler dijital oyun mağazası Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanları açıklıyor. Böylelikle bizler de en çok oynanan yapımları görebiliyoruz. Son olarak Steam, 11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de çok satanları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı?

Steam Çok Satanlar (11 Mart - 18 Mart 2025)

Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda zirvede Valve'ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan oyunu EA SPORTS FC 25 takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla R.E.P.O. ve Battlefield 1 oyunlarını görüyoruz.

11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 25 42.00 dolar 3 R.E.P.O. 5.79 dolar 4 Battlefield 1 1.99 dolar 5 Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 6 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 7 ELDEN RING 39.99 dolar 8 Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar 9 Sons Of The Forest 14.99 dolar 10 Cyberpunk 2077 17.99 dolar 11 THRONE AND LIBERTY Ücretsiz 12 Forza Horizon 5 32.78 dolar 13 Split Fiction 49.99 dolar 14 Rust 18.99 dolar 15 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15.99 dolar 16 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99 dolar 17 God of War Ragnarök 49.99 dolar 18 Grand Theft Auto 5 Legacy - 19 Baldur's Gate 3 34.99 dolar 20 Ready or Not 28.99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.