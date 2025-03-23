Bu Oyun Zirveyi Bırakmıyor! Steam, Türkiye'de En Çok Satanları Açıkladı
Steam, 11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satanları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte dikkat çeken sıralama...
En popüler dijital oyun mağazası Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanları açıklıyor. Böylelikle bizler de en çok oynanan yapımları görebiliyoruz. Son olarak Steam, 11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de çok satanları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı?
Steam Çok Satanlar (11 Mart - 18 Mart 2025)
Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda zirvede Valve'ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan oyunu EA SPORTS FC 25 takip ediyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla R.E.P.O. ve Battlefield 1 oyunlarını görüyoruz.
11 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC 25
|42.00 dolar
|3
|R.E.P.O.
|5.79 dolar
|4
|Battlefield 1
|1.99 dolar
|5
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|6
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|7
|ELDEN RING
|39.99 dolar
|8
|Euro Truck Simulator 2
|10.09 dolar
|9
|Sons Of The Forest
|14.99 dolar
|10
|Cyberpunk 2077
|17.99 dolar
|11
|THRONE AND LIBERTY
|Ücretsiz
|12
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|13
|Split Fiction
|49.99 dolar
|14
|Rust
|18.99 dolar
|15
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|15.99 dolar
|16
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99 dolar
|17
|God of War Ragnarök
|49.99 dolar
|18
|Grand Theft Auto 5 Legacy
|-
|19
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|20
|Ready or Not
|28.99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.