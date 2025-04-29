Bir Hafta Önce Çıkan Oyun, Steam Türkiye'yi Kasıp Kavurdu!

Dijital oyun mağazası Steam, 22 Nisan - 29 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listenin zirvesinde beklendiği gibi Counter-Strike yer aldı. Valve'ın geliştiricisi olduğu popüler FPS oyununu Bethesda Game Studios'un piyasaya sürdüğü yapım takip etti. İşte Steam çok satanlar!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (22 Nisan - 29 Nisan 2025)

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ikinciliğe adını yazdırdı. 22 Nisan'da piyasaya sürülen oyun, kısa sürede önemli bir kitleye ulaştı. Üstelik oyuncuların büyük çoğunluğundan gelen geri bildirimler, genelikle çok olumlu seviyesinde. Bu da Bethesda'nın başarılı bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor.

Öte yandan üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Clair Obscur: Expedition 33 ve R.E.P.O. yer aldı. Akabinde PUBG: BATTLEGROUNDS, Forza Horizon 5, Schedule 1, EA SPORTS FC 25 ve Grand Theft Auto 5 Legacy oyunlarını da görüyoruz.

22 Nisan - 29 Nisan 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Counter-Strike 2 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Clair Obscur: Expedition 33 R.E.P.O. PUBG: BATTLEGROUNDS Forza Horizon 5 Schedule 1 EA SPORTS FC 25 Grand Theft Auto 5 Legacy eFootball THRONE AND LIBERTY The Long Dark Age of Empires 4: Anniversary Edition Black Desert Resident Evil 4 REMATCH Last Epoch Euro Truck Simulator 2 Rust Tom Clancy's Rainbow Six Siege

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